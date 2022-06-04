Türkiye, Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'ndeki 50 alt göstergede iyileşme sağladı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca (TGA), Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 49'uncu sırada yer alan Türkiye'nin 4 sıra birden yükselerek 45'inci sırada yer aldığı, endeksteki 112 alt göstergenin 50'sinde iyileşme sağlayan Türkiye'nin söz konu su alt göstergelerin 26'sında ise ilk 25 ülke içinde bulunarak büyük başarı gösterdiği bildirildi.

TGA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Dünya Ekonomik Forumu'nca (World Economic Forum-WEF) açıklanan Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 4 sıra birden yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2007-2019 yılları arasında "Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi" adıyla 2 yılda bir yayımladığı çalışmanın 2022 yılı itibarıyla sürdürülebilirlik ve dayanıklılık vurgusuyla "Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi" olarak yeniden tasarladığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"WEF, 2007 yılından beri yayımladığı endeksi 2020'de Kovid-19 nedeniyle yayımlamama kararı almıştı. Kovid-19 sonrası toparlanma döneminde turizmde sürdürülebilirliği öne çıkaran endekste, 2019 yılında 49'uncu sırada yer alan Türkiye, 2021 yılında 4 sıra birden yükselerek 45'inci sırada yer aldı.

5 ana başlık, 17 gösterge ve 112 alt göstergeden oluşan Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi kapsamındaki alt göstergelerden 50'sinde iyileşme sağlayan Türkiye, 112 alt göstergenin 26'sında ise ilk 25 ülke içinde yer alarak büyük bir başarı gösterdi."

Açıklamada, Türkiye'nin en başarılı olduğu 26 alt gösterge ve bu göstergelerdeki 2021 yılı sıralamaları şöyle aktarıldı:

"Aylık/çeyrek dönemlerde seyahat ve turizm verisi sağlamada gecikme yaşanmaması (1.), taşıma, depolama ve iletişimde işgücü verimliliği (2.), somut olmayan sözel kültürel miras (5.), yıllık seyahat ve turizm verisinin tutarlılığı (7.), başlıca araç kiralama firmalarının varlığı (8.), havayolu taşımacılığı hizmetlerinin etkinliği (9.), uluslararası turist varışları (9.), dünya mirası kültürel alanların sayısı (10.), iyi üniversite sayısı (10.), mevcut havayolu firmalarının sayısı (11.), satınalma gücü paritesi (12.), UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağındaki şehir sayısı (12.), havaalanı bağlantılılık skoru (13.), kara ve tatlı su eko-bölgelerinin sayısı (13.), eğlence dışı turizme olan dijital talep (16.), büyük spor stadyumlarının sayısı (16.), uluslararası iç turizm geliri (17.), seyahat ve turizm endüstrisindeki GSMH (20.), seyahat ve turizm endüstrisinde istihdam (21.), rekabetçi turizm hizmetleri (21.), doğal turizme dijital talep (21.), uçak bileti vergileri ve havaalanı harçları (23.), eğlence dışı varlıklar (23.), küresel şehirler (24.), otel fiyat endeksi (25.), yetişkin nüfusuna göre ATM sayısı (25.)"

"Türkiye önemli bir rekabet avantajı kazandı"

Açıklamada, Türkiye'nin Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'ndeki performansı ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Türkiye, Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde alt göstergelerin yanı sıra özellikle doğal ve kültürel kaynaklar, huzur ve güvenlik gibi ana göstergelerde önemli gelişmeler sağladı. Türkiye, seyahat ve turizmin önceliklendirilmesinde de üstün bir performans göstererek, önemli bir rekabet avantajı kazandı.

24 Mayıs'ta açıklanan Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi sonuçları, 117 ülkeyi 17 farklı başlıkta sıralayarak, seyahat ve turizm sektörü aracılığıyla ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına ve dolayısıyla rekabet gücüne katkıda bulunan faktörleri ortaya koyuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra TGA'nın koordinasyonunda, aralarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da bulunduğu toplam 15 bakanlık ile yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda Türkiye, uluslararası rekabetteki yükselişini ve sürdürülebilir turizm politikalarının olumlu sonuçlarını ortaya koymaya başladı."