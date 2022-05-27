Türkiye, Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde dört sıra yükseldi

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumunun (World Economic Forum-WEF) Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 45'inci sıraya yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle son olarak 2019'da yayımlanan endekste 49'uncu sırada yer alan Türkiye, bu yıl yayımlanan 2021 endeksinde ise 45'inci sıraya yerleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Dünya Ekonomik Forumu tarafından Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi örgütlerin hazırladığı çalışmanın, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi adıyla 2007-2019 yılları arasında iki yılda bir yayımlandığını hatırlattı. Ersoy, 2019'a kadar Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi adıyla yayımlanan endeksin 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle sonlandırıldığını aktardı.

Bakan Ersoy, Dünya Ekonomik Forumunun, 2022 yılında yeni veri setleri, kaynakları ve yeni bir metodoloji ile tamamen yeni bir endeks çalışması açıklama kararı aldığını kaydetti.

Bu kapsamda endeksin yapısında değişikliğe gidildiğine işaret eden Ersoy, endeksin isminin Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi olarak değiştirildiğini, bu endeksin sonuçlarının 24 Mayıs 2022'de Davos'ta açıklandığını hatırlattı.

Ersoy, 2019'da yayımlanan endekste 49'uncu sırada yer alan Türkiye'nin, 2021 endeksinde 45'inci sıraya yükseldiğini kaydetti.

"Göstergelerden 50'sinde iyileşme sağlandı"

Endeks sonuçlarının açıklandığı raporun, 117 ülkeyi 17 farklı başlıkta sıraladığını, seyahat ve turizm sektörü aracılığıyla ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına ve rekabet gücüne katkıda bulunan faktörleri ortaya koyduğunu belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"2020 ve 2021 yılları arasında, Bakanlığımızın yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının koordinasyonunda, aralarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının bulunduğu toplam 15 kurum ile yürütülen yoğun çalışmalar sonucu Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi kapsamındaki göstergelerden 50'sinde iyileşme sağlandı. Türkiye en iyi derecelerini, kültürel varlıklar, fiyat rekabetçiliği, hava yolu ulaşım altyapısı alanlarında gösterirken, UNESCO tescilli varlıkların sayısındaki artış ve verilerdeki güncelleme sayesinde, kültürel varlıklar dünya sıralamasında 13'üncü sırada yer aldı."

Endeksin, Türkiye'nin uluslararası rekabetteki yükselişini ve sürdürülebilir turizm politikalarının olumlu sonuçlarını ortaya koyduğunu vurgulayan Ersoy, "Bu rapor, Türkiye'nin turizm alanında rekabet gücünü artırmaya devam ettiğini ve turizmdeki nihai hedefi olan yüksek gelir, rekabetçi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabasını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, yoğun ve sistemli çalışmayla Türkiye'nin, uluslararası endekslerde hak ettiği yüksek seviyelere hızlı şekilde kavuşacağını kaydetti.