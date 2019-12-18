Türkiye sezaryen doğumda Avrupa ikincisi: Her 100 bebekten 53'ü sezaryenle dünyaya geliyor

Türkiye sezaryen doğum oranının dünyada en yüksek olduğu ülkelerden biri. 2017 yılında Türkiye'de 100 doğumdan 53'ü sezaryen ile gerçekleşirken bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüzde 28'de kaldı. Türkiye, AB ülkeleri arasında Kıbrıs'ın ardından sezaryen doğum oranının en yüksek olduğu ülke.



Avrupa İstatistik Kurumu'nun (Eurostat) sezaryen doğumlara ilişkin açıkladığı 2017 yılı verilerinde Türkiye ön plana çıktı. Eurostat verilerine göre AB ülkelerinin nüfusu 1 Ocak 2018 itibariyle 512,6 milyon. 2017 yılında AB ülkelerinde doğan çocuk sayısı 5 milyon 75 bin. Sezaryen doğum sayısı ise 1,4 milyon. Bu da her 100 doğumdan 28'sinin sezaryenle gerçekleştiğini gösteriyor.