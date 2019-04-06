Türkiye
Buz Pateni Federasyonunca Erzurum
'da düzenlenen Türkiye Short Track Şampiyonası sona erdi.
Toplam 15 kulüpten 48'i kadın, 59'u erkek 107 sporcunun katılımıyla Palandöken
ilçesindeki İkibinlik Buz Pateni Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun bugünkü bölümünde final yarışları yapıldı.
Sporcular, 8 kategoride gerçekleştirilen yarışların son gününde bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için buzda kıyasıya mücadele ortaya koydu.
Küçük çaplı kazaların yaşandığı yarışlar sonunda dereceye giren sporcular, akşam düzenlenecek madalya töreninde açıklanacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun oldukça yüksek katılım ile gerçekleştirildiğini belirtti.
Taşkesenligil, şunları kaydetti:
"Elde edilen başarılar artık Avrupa
'da ses getirmeye başladı. Sporcularımız Furkan Akar ve Fırat
Yardımcı başarılı sonuçlar ede etti. Sürat pateni, Türkiye ve Erzurum'da artık aranan, bilinen, ödül getiren spor branşı haline geldi. Burada tesis yeterliliği çok önemli. Hükümetimizin, Bakanlığımızın Erzurum'a yaptığı tesisler meyvelerini hızlı şekilde vermeye başladı. Dün iyiydik, bugün iyiyiz, yarın çok daha iyi olacağız. Spor adına büyük başarılara imza atacağımız günler çok yakın."