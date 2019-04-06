Son Dakika Haberleri: Türkiye Short Track Şampiyonası

Türkiye Short Track Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Türkiye Short Track Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Türkiye Short Track Şampiyonası sona erdi.

Toplam 15 kulüpten 48'i kadın, 59'u erkek 107 sporcunun katılımıyla Palandöken ilçesindeki İkibinlik Buz Pateni Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun bugünkü bölümünde final yarışları yapıldı.

Sporcular, 8 kategoride gerçekleştirilen yarışların son gününde bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için buzda kıyasıya mücadele ortaya koydu.

Küçük çaplı kazaların yaşandığı yarışlar sonunda dereceye giren sporcular, akşam düzenlenecek madalya töreninde açıklanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun oldukça yüksek katılım ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Taşkesenligil, şunları kaydetti:

"Elde edilen başarılar artık Avrupa'da ses getirmeye başladı. Sporcularımız Furkan Akar ve Fırat Yardımcı başarılı sonuçlar ede etti. Sürat pateni, Türkiye ve Erzurum'da artık aranan, bilinen, ödül getiren spor branşı haline geldi. Burada tesis yeterliliği çok önemli. Hükümetimizin, Bakanlığımızın Erzurum'a yaptığı tesisler meyvelerini hızlı şekilde vermeye başladı. Dün iyiydik, bugün iyiyiz, yarın çok daha iyi olacağız. Spor adına büyük başarılara imza atacağımız günler çok yakın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:24 Kaynak: AA

Palandöken, Türkiye, Spor
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