Türkiye siber güvenlik kümelenmesi eğitimlerine online devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye siber güvenlik kümelenmesi eğitimlerine online devam ediyor - Son Dakika

Türkiye siber güvenlik kümelenmesi eğitimlerine online devam ediyor

6 saat önce

Türkiye siber güvenlik kümelenmesi eğitimlerine online devam ediyor Türkiye'nin siber uzmanlarını yetiştiriyor SSB himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Türkiye'nin siber uzmanlarını yetiştirmek için Covid-19 sürecinde de eğitimlerine online olarak hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye siber güvenlik kümelenmesi eğitimlerine online devam ediyor

Türkiye'nin siber uzmanlarını yetiştiriyor

ANKARA - SSB himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Türkiye'nin siber uzmanlarını yetiştirmek için Covid-19 sürecinde de eğitimlerine online olarak hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından "Siber Güvenlik Kümelenmemiz, Türkiye'nin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor. Şu ana kadar 25 üniversitede, 12 ilde, 135 başlıkta yapılan eğitimler, evde kaldığımız şu günlerde online olarak ücretsiz veriliyor. @siberkume siber güvenlik ihtiyaçlarına yerli çözümler sunuyor" açıklamasını bir videoyla paylaştı.

Siber Güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu Siber Güvenlik uzmanlarını yetiştirmek hedefiyle 2018 yılından beri Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde Siber Güvenlik Eğitimleri, Yaz Kampları ve Kış Kampları düzenleyen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından, bugüne kadar 25 üniversitede gerçekleştirilen 135 eğitim programı ile 3500'ün üzerinde öğrenciye Siber Güvenlik eğitimi verildi.

Covid 19 süreci nedeniyle okulların kapanması ve planlı eğitimlerin önlemler kapsamında ertelenmesi nedeniyle, evde kalan öğrencilerin Siber Güvenlik Eğitimlerinden uzak kalmaması için eğitimlerini zaman kaybetmeden online olarak yapmaya başlayan Kümelenme, siber güvenlikle ilgilenen herkesi online eğitim programlarına bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de konuya ilişkin sosyal medya hesabından "Siber Güvenlik Kümelenmemiz, Türkiye'nin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor. Şu ana kadar 25 üniversitede, 12 ilde, 135 başlıkta yapılan eğitimler, evde kaldığımız şu günlerde online olarak ücretsiz veriliyor. @siberkume siber güvenlik ihtiyaçlarına yerli çözümler sunuyor" açıklamasını bir videoyla paylaştı.

Yalnızca öğrenciler değil, kamuda ve özel sektördeki çalışanların da farklı konularda verilecek eğitimlerden faydalanması için Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi YouTube kanalı üzerinden verilmeye başlanan eğitimler Siber Güvenlikle ilgilenen herkese açık bir şekilde Canlı yayınlanıyor. Eğitime katılamayanlar ise canlı yayında verilen eğitimlerin kayıtlarına yine Kümelenmenin YouTube kanalından erişim sağlayabiliyorlar.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarından sektörün uzman isimleri tarafından haftada iki eğitimin verildiği eğitim programında, bugüne kadar Active Directory Eğitimi, Kablosuz Ağ Güvenliği Eğitimi, Cyber Threat Hunting Eğitimi, Windows Forensic Eğitimi ve Python For Hackers Eğitimi verildi.

Gelecek haftalarda Temel Linux Assembly, Temel Linux BOF, Web Uygulama Güvenliği gibi eğitimler ile devam edecek Siber Güvenlik Online Eğitim Programında eğitimilerin yanı sıra, Siber Güvenlik'te Mevcut İstihdam Alanları, Geleceğe Yönelik Öngörüler ve Siber Güvenlikte Kariyer Yol Haritası gibi başlıklarda söyleşilere de yer verilecek.

Sürekli güncellenen eğitim takvimine www.siberkume.org.tr web sitesinden erişim sağlanabilir. Eğitimlerin yayınlandığı https://www.youtube.com/c/turkiyesiberguvenlikkumelenmesi kanalından önceki eğitimlere de ulaşılabilir.

Kümelenme ayrıca bu süreçte, Siber Güvenlik alanında yapılan Bitirme Projelerinin değerlendirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Bitirme Projeleri Yarışmasının da başvurularını açmaya hazırlanıyor. Kümelenmenin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurusu yapılacak yarışmada, siber güvenlik alanında yapılan bitirme projeleri ödülleri kazanmak için birbirleriyle yarışacak.

Türkiye siber güvenlik kümelenmesi eğitimlerine online devam ediyor

İsmail Demir, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 07:38 Kaynak: İHA


Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu         
00:54
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı         
00:33
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı         
00:18
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu         
00:12
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı         
00:06
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi         
00:01
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli         
23:48
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti         
23:33
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu         
23:18
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı         
23:14
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var         
23:11
Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi         
23:08
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza         
22:51
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu         
22:44
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı         
22:39
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü         
22:30
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti         
22:20
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı         
22:16
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı         
22:10
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
22:01
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi         
21:56
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor         
21:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum         
21:23
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı         
21:23
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü         
21:13
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
21:10
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil         
21:03
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor         
21:00
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti         
21:00
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 01:56:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye siber güvenlik kümelenmesi eğitimlerine online devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]