Son Dakika Haberleri: Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi kod yazma yarışması düzenleyecek
Son Dakika Ekonomi Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi kod yazma yarışması düzenleyecek - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi kod yazma yarışması düzenleyecek

6 saat önce

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, girişimcilik faaliyetleri kapsamında üniversite öğrencileri ile yeni mezunlardan oluşan takımların yarışacağı "HACKATHOR" isimli kod yazma yarışması (hackathon) düzenleyecek.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi kod yazma yarışması düzenleyecek, System.String[]

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, girişimcilik faaliyetleri kapsamında üniversite öğrencileri ile yeni mezunlardan oluşan takımların yarışacağı "HACKATHOR" isimli kod yazma yarışması (hackathon) düzenleyecek.

Kümelenmeden yapılan açıklamaya göre, Bilkent Genç Girişimciler Kulübü ile düzenlenecek yarışma, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Bilkent Cyberpark'ta gerçekleştirilecek.

Sektörünün uzmanları ve siber güvenlik alanında çalışan gençlerin bir araya geleceği yarışmada, 13 üniversiteden katılım sağlayacak 16 takım, 24 saat süresince siber güvenlik projelerini hayata geçirecek.

Yarışmanın ikinci gününde, katılımcılar, sektörün önde gelen isimlerinden eğitimler ve mentorluk desteği alacak.

Projeler, yenilikçilik, orijinallik, uygulanabilirlik ve pazarlanabilirlik gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Söz konusu değerlendirmelerde ödüle layık görülen ekip, 10 bin liranın sahibi olacak.

Hackathon, genellikle şirketlerin tanıtımı ya da işe alımlar için yeni fikir veya ürünler üretmek amacıyla yazılımcıların belirlenen bir süre içerisinde aynı ortamda kod yazma yarışması yapmasıdır. Hack ve maraton kelimelerinden oluşan hackathon belirli bir süre içinde, önceden belirlenmiş ekiplerle yeni bir fikir geliştirmek amacıyla düzenlenebileceği gibi, bir sorunun çözümü için de gerçekleştirilebilmektedir.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti!
Öztrak: "İnce'nin CHP'ye gelmesi olağandır. Olağan olmayan gelmemesidir" Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf etti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:39:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi kod yazma yarışması düzenleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]