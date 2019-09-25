"Türkiye, siber savunmada güçlü bir ekosisteme sahip"

Bilgi güvenliği başta olmak üzere veri iletişimiyle ilgili birçok alanda hizmet veren Spectrami'nin Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Sarfaraz Kazi, Türkiye'nin siber savunmada güçlü bir ekosisteme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'yi bölgedeki ekosistemi güçlü, en geniş pazar olarak tanımlayabilirim." dedi.

Bilgi güvenliği ve veri iletişimi ağlarında uçtan uca çözümler sunan Spectrami, geliştirdiği çözümleri ve hizmetleri paylaşmak amacıyla "Predictive Cyber Defense Roadshow 2019" kapsamında İstanbul'da teknoloji ve bilişim dünyasının uzmanlarıyla bir araya geldi.

Şirketin ortakları olan LogRhythm, Anomali, Automation Anywhere, ExtraHop, Hive Pro ve Polarity iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte, güvenlik açığı analizi, güvenlik analizi ve birden fazla tedarikçi tehdidi gibi çözümlerin yanı sıra uzmanlar tarafından konuyla ilgili vaka sunumları ve tanıtımlar yapıldı.

"Siber saldırılar diplomatik casusluk faaliyetlerinde yoğunlaştı"

Spectrami CTO'su Sarfaraz Kazi, 9 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayan Roadshow'un İstanbul'daki etkinliğinde yaptığı konuşmada, siber saldırıların son dönemlerde diplomatik casusluk faaliyetlerinde ve bankacılık alanında yoğun olarak yaşandığını söyledi.

Gelişen teknolojinin pek çok güvenlik açığını da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Kazi, siber saldırı aktörlerinin kurumsal yapıları hedef aldığını ve taktiklerini sürekli değiştirdiğini ifade etti.

Kazi, siber savunmaya ilişkin farklı çözümler sunma ihtiyacı doğduğunu, bu nedenle dünya çapında bir organizasyon olarak bir yılı aşkın süredir Türkiye pazarında olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi bölgedeki ekosistemi güçlü, en geniş pazar olarak tanımlayabilirim. Türkiye'de iş ilişkilerinin gayet dinamik ilerlediği, muhteşem bir mühendislik sistemine sahip iş ortaklarımız var. Siber saldırılara karşı geliştirdiğimiz Hive Pro ürünümüzle temel altyapıdan bağımsız olarak şirket içi ve karma ortamlarda bulut tabanlı çözüm dağıtımını destekliyoruz."

Spectrami Türkiye Ülke Müdürü Gökhan Baş da Türkiye'deki iş ortaklarıyla birlikte ev sahipliği yaptıkları etkinliğin verimli geçtiğini, katılımcıların kurumlarının siber güvenliğine yönelik hemen uygulayabilecekleri kilit bilgiler edindiğini söyledi.