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Türkiye Sigorta Acente Akademi, sektörün geleceği için değer oluşturacak - Son Dakika

Türkiye Sigorta Acente Akademi, sektörün geleceği için değer oluşturacak

28.06.2021 13:25
Türkiye Sigorta Acente Akademi, sektörün geleceği için değer oluşturacak, System.String[]

Türkiye Sigorta, acentelerinin performanslarını artıracak ve çalışmalarını destekleyecek eğitim programlarını, Marmara Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirdiği Türkiye Sigorta Acente Akademi çatısı altında sürdürecek.

Türkiye Sigorta, acentelerinin performanslarını artıracak ve çalışmalarını destekleyecek eğitim programlarını, Marmara Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirdiği Türkiye Sigorta Acente Akademi çatısı altında sürdürecek.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Acente Akademi, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye Sigorta Acente Genel Müdür Yardımcısı Doğukan Karakaya, İnsan Kaynakları Eğitim Tedarik ve İdari Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız ile Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Çelen'in katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Türkiye Sigorta ailesi olarak birbirimizden aldığımız güç ve ortak bir enerjiyle hep birlikte sigorta sektörünün bugünü ve geleceğini şekillendireceğiz. Acentelerimiz, 83 milyon için değer oluşturma yolculuğumuzda ülkemizin her yerindeki elimiz, kolumuz, gözümüz, kulağımız olarak en büyük gücümüz." ifadelerini kullandı.

Benli, tanıtımını yaptıkları Türkiye Sigorta Acente Akademi çatısı altında acentelerinin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirecekleri düzenli eğitimler ile acentelerinin gücünü daha da artıracaklarını bildirdi.

"Türkiye Sigorta Acente Akademi'yi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz"

83 milyonun sigortacısı olmak ve toplumun tüm ihtiyaçlarına güvence sunmak üzere var güçleriyle çalışırken, yenilikçi adımlar ile ekosistemlerini desteklemeye büyük önem atfettiklerini belirten Benli, şunları kaydetti:

"Ülkemizin büyük yatırımlarının da insanımızın varlıklarının ve yarınlarının da güvencesi olmayı hedeflediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Bu yoldaki en önemli yol arkadaşlarımız arasında acentelerimiz bulunuyor. Bugüne kadar önemli pek çok adım attık. Bugün de Marmara Üniversitesi iş birliğinde Türkiye Sigorta Acente Akademi'yi hayata geçirmekten heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Söz konusu akademi vereceği eğitim programları ile sadece şirketimiz için değil, sektörümüz için de önemli bir değer yaratacak. Büyük bir aile olarak acentelerimiz ile daha güçlü bir geleceğe yelken açıyoruz."

Marmara Üniversitesi, Akademi Türkiye, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta Acente Akademi, sektörün geleceği için değer oluşturacak - Son Dakika Ekonomi


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