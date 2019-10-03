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Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu

13 dakika önce

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Başkanlığı'na Atilla Benli seçildi.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu, System.String[]

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) Başkanlığı'na Atilla Benli seçildi.

TSB Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı Sheraton Grand İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucu birliğin yeni başkanı Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 54 geçerli oyun tamamını aldı.

Birlik üyelerinin katıldığı seçimin ardından konuşan Benli, TSB'nin sektörün referans kuruluşu olduğunu belirterek, "Bu büyük yapının başkanlığının sizler tarafından şahsıma emanet edilmesi benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Aldığım bu bayrağı daha iyi yerlere taşımak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Atilla Benli hakkında

İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Atilla Benli, Marmara Üniversitesi Sigortacılık Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kariyerine Garanti Bankası'nda Denetçi olarak başlayan Benli, aynı şirkette şube ve birim müdürlüğü görevlerinde de bulundu.

Ardından Garanti Sigorta Mali İşler, Operasyon, Acente ve Broker Dağıtım Satış Kanalı'nda çeşitli birimlerden sorumlu Birim Müdürü olarak görevini yürüten Benli, 2007 yılında BNP Paribas Cardif şirketinde; Mali İşler Yönetimi, İnsan Kaynakları, Hasar ve Hukuk birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Daha sonra Groupama Sigorta ve Groupama Hayat & Emeklilik bünyesinde Hasar Grubu'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Benli, Vakıf Emeklilik'te Satış, Finans ve Mali İşler, İnsan Kaynakları, Teknik ve Aktüerya birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2016 yılında Zurich Sigorta'da Hasar Grubu'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Atilla Benli, 2018 yılında ise Zurich Sigorta'da Satış ve Dağıtım Kanalları'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdü.

Atilla Benli, 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görevini yürütüyor.

İstanbul, Türkiye, Sigorta, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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