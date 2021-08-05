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Son dakika haber | Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli'den sel meydana gelen Arhavi'ye ziyaret Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli'den sel meydana gelen Arhavi'ye ziyaret Açıklaması

05.08.2021 19:13
Son dakika haber | Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli'den sel meydana gelen Arhavi'ye ziyaret Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri... Türkiye Sigorta Birliği Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, bugün itibariyle Rize ve Artvin'de yaşanan sel felaketi kaynaklı, şirketlere ulaşan ihbarlara ilişkin hasar tutarının 27,7 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, bugün itibariyle Rize ve Artvin'de yaşanan sel felaketi kaynaklı, şirketlere ulaşan ihbarlara ilişkin hasar tutarının 27,7 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Benli, 22 Temmuz'da sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu, Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş ile Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu'nu ziyaret etti.

İlçe merkezinde de çeşitli temaslarda bulunan Benli, daha sonra Türkiye Sigorta'nın hasar tespit çalışmalarına destek olunması amacıyla faaliyete aldığı iletişim ofisine ziyaret gerçekleştirdi.

Benli, burada yaptığı açıklamada, iki gündür beraberindeki heyetle Rize ve Arhavi'de "geçmiş olsun" ziyaretlerinde bulunduklarını ifade etti.

Türkiye Sigorta'nın bu tür felaketler olduğu anda hasar ödeme ve hasar başvurularına öncelik verdiğini, bunu da hemen kamuoyu ile paylaştıklarını vurgulayan Benli, "Türkiye Sigorta'ya Rize ve Artvin'de bugüne kadar kasko, konut, mühendislik ve yangın poliçeleri kapsamında toplam 51 hasar başvurusu yapıldı. Söz konusu 51 ihbar karşılığında 14'ü konut, 9'u kasko olmak üzere 1 milyon 92 bin liralık ödememizi sigortalılarımıza hemen yaptık. Geride kalan ihbarlara ilişkin ise toplam 10,7 milyon liralık bir muallak tutarı da karşılık olarak ayırdık." dedi.

Benli, sektör olarak olağanüstü her durum için özel yetki ve tavsiye kararlarını hızlıca aldıklarını, tüm paydaşları ile hasar süreçlerini kısaltabilmek adına da yine gerekli aksiyonları aldıklarının altını çizdi.

Yaşanan sel felaketlerinin hemen ardından Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı ile sektörün veri ve teknoloji merkezi konumundaki Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile iletişime geçtiklerini dile getiren Benli, felaket bölgesindeki sigortalıları SMS aracılığı ile bilgilendirme sürecinin hızla başlatıldığını aktardı.

Benli, sigorta şirketlerine hasarlara ilişkin bilgilerin ulaştığını belirterek, "Bugün itibariyle iki kentimizde yaşanan sel felaketi kaynaklı şirketlerimize ulaşan kesin ihbar sayıları araç hasarlarında 72, konut ve iş yeri hasarlarında 78, mühendislik hasarlarında ise 4 olmak üzere toplam 154 adet. Şirketlerimize ulaşan ihbarlara ilişkin hasar tutar ise 27,7 milyon lirayı buldu." diye konuştu.

Türkiye'nin ve dünyanın son dönemde oldukça zor zamanlardan geçtiğine işaret eden Benli, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz gerek coğrafi yapımız, gerek deprem bölgesinde olmamız dolayısıyla, doğal afetlere çok açık bir ülkeyiz ve bunun örneklerini de son yıllarda sıklıkla yaşıyoruz. Bu nedenle şunun altını özellikle çizmek isterim ki sigortasız olan varlıkların her an kaybedileceğini bu tür felaketlerde acı bir şekilde yaşıyoruz. Sigorta geleceğe güvenle ulaşmamız ve kaybettiklerimizi yerine koyabilmemiz için olmazsa olmaz. Risk gerçekleşmeden önce başta canımız ve sağlığımız olmak üzere tüm varlıklarımızı sigorta güvencesi altına almalıyız."

Türkiye, Sigorta, Artvin, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli'den sel meydana gelen Arhavi'ye ziyaret Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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