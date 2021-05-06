Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli'den "BES'te dijital dönüşüm" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli'den "BES'te dijital dönüşüm" değerlendirmesi Açıklaması

06.05.2021 18:01
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli'den

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir döneme adım attıklarını belirterek, BES'in, güncel piyasa koşullarına uygun ve esnek bir yatırım aracına dönüştüğünü bildirdi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir döneme adım attıklarını belirterek, BES'in, güncel piyasa koşullarına uygun ve esnek bir yatırım aracına dönüştüğünü bildirdi.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de gerçekleştirilen tasarruf reformlarının en önemli başarı hikayelerinden biri olan BES'in, sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesi yönünde 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere önemli değişikliklere gidildi.

Yönetmelik değişikliği ile sektörde dijitalleşmenin ve daha çok fon seçeneğinin önü açıldı. Buna göre, BES'te yılda 6 adetle sınırlandırılan fon dağılımının sayısı 12'ye çıkartılırken, işlemlerin daha hızlı şekilde gerçekleştirilmesi yönünde matbu gönderime alternatif olarak elektronik iletişim araçları, imzaya alternatif olarak da dijital onayın kullanılabileceği alanlar genişletilmiş oldu.

BES'te dijitalleşmenin önemi vurgulandı

Dijitalleşme konusunda talepte bulunan TSB'nin girişimleri olumlu sonuçlanarak sektörün ve sigortalıların lehine olacak şekilde önemli adımlar atıldı. Yönetmelik değişikliğiyle yürürlüğe giren daha çok elektronik iletişim araçları ile bilgilendirme süreçlerine dayalı bir yapının oluşturulması ve bunun yanı sıra ıslak imzaya alternatif olarak dijital onay mekanizmasının bir alternatif olarak getirilmesi, işlemlerin oldukça hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Yönetmelikteki bir diğer değişiklik de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından e-devlet üzerinden operasyonların merkezileşmesi yönünde olacak. Bu sayede BES işlem maliyetlerinin azalmasının sağlanması bekleniyor. Buna göre, katılımcıların cayma-aktarım-ayrılma ve emeklilik talepleri ile hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin bilgilendirmenin şirketler adına ilgililere iletilmesine aracılık edilebilecek.

"BES'te yeni bir döneme adım atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Benli, dijitalleşme konusundaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve dijitalleşme konusunun en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı.

Benli, "BES'te yeni bir döneme adım atıyoruz. BES, güncel piyasa koşullarına uygun ve esnek bir yatırım aracına dönüşüyor. Salgın dönemindeki en önemli kazanımlardan biri olan dijitalleşmenin iş süreçlerinde kalıcı hale getirildiğini görmek memnuniyet verici. Dijitalleşme ile sektöre ve BES katılımcılarına kolaylık sağlanmasını oldukça önemsiyoruz. TSB olarak bu kapsamdaki işlemlerde kullanılan bilgi ve belgelerin matbu olarak iletilmesinin yanı sıra dijital kanallarla katılımcıya iletilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sektörümüze ve katılımcılarımıza fayda sağlayacak her nevi girişimin savunucusu ve takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

BEFAS devreye girecek, fon değişiklik hakkı 6'dan 12'ye çıkacak

BES'in gelişen piyasa koşulları ve robotik uygulamalarla birlikte fon dağılım değişikliği taleplerini karşılamada daha esnek olacağını belirten Benli, bu gelişmenin katılımcıların son derece yararına olduğunu bildirdi.

Benli, şunları kaydetti:

"Yönetmelik değişikliği sayesinde katılımcılar, büyüyen fonlarını, günümüzün gelişen piyasa dinamiklerini takip ederek daha fazla sayıda fon dağılım değişikliği hakkına sahip olarak birikimlerini değerlendirebilecekler. Yıl içerisinde 6 kez fon değişikliği yapabilen katılımcılar artık 12'ye çıkan değişiklik hakları sayesinde işlem yapma alanlarını genişletmiş oluyorlar. Diğer yandan Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım (BEFAS) sayesinde sadece BES sözleşmelerinin bulunduğu şirketin değil, diğer tüm emeklilik şirketlerinin sunduğu fon seçeneklerinden de yararlanabilecekler. Yılda 12'ye çıkan fon dağılım değişikliği hakkı, katılımcılara dijital fon yönetimi platformlarının sunduğu yapay zeka uygulamalarını daha etkin kullanarak daha verimli bir fon yönetimi yapabilme imkanı da veriyor."

Bireysel Emeklilik, Yatırım, Sigorta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli'den 'BES'te dijital dönüşüm' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı! Zimmetine para geçirmekle suçlanıyor Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı! Zimmetine para geçirmekle suçlanıyor İngilizler dev finalin İstanbul'dan alınması için başvurdu, UEFA veto etti İngilizler dev finalin İstanbul'dan alınması için başvurdu, UEFA veto etti Deniz salyasından kaçan yunuslar, anbean görüntülendi Deniz salyasından kaçan yunuslar, anbean görüntülendi Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare Bu çok ender olur! ABD'nin ardından korona aşısında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına Rusya'dan destek Bu çok ender olur! ABD'nin ardından korona aşısında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına Rusya'dan destek Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
17:59 Kumru, trafik lambasına yuva yaptı
17:57 Deniz salyasından kaçan yunuslar, anbean görüntülendi
17:53 Sakarya'da günlük vaka sayıları yüzde 60 azaldı
17:43 Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare
17:34 Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi
17:27 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde aday olmayacak
17:15 Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek, vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı
17:12 Burak Yılmaz, transfer haberlerini yalanladı: İki senelik daha kontratım var
16:57 Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı
16:54 TOGG, dolandırıcılara karşı uyardı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçeği yansıtmıyor
Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söyledi Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söyledi         
18:26
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kumru, trafik lambasına yuva yaptı Kumru, trafik lambasına yuva yaptı         
17:59
Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı         
17:45
Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi         
17:34
Bakan Koca, Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek, vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı         
17:16
Bakan Çavuşoğlu, Bakan Çavuşoğlu, "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" dedi, sosyal medyayı salladı         
16:51
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok         
15:22
İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş         
14:39
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 18:39:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli'den "BES'te dijital dönüşüm" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement