Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Çağlar: "Sektörün Yüzde 72'si Yabancı Şirketlerden Oluşuyor.
1 saat önce
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Çağlar: "Sektörün yüzde 72'si yabancı şirketlerden oluşuyor.
Türkiye Sigorta
Birliği Başkanı Çağlar: "Sektörün yüzde 72'si yabancı şirketlerden oluşuyor. Yabancının Türkiye'ye güveninde hiçbir negatiflik olmadı"
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:02 Kaynak: AA
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