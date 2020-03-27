Türkiye Sigorta Birliği: Dövizli BES yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve sektör için önemli

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve Mavi Kart sahiplerine dövizli Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) imkanı sağlayan kanun değişikliğinin hem vatandaşlar hem de sigorta sektörü için önemli olduğunu belirtti.

TSB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Atilla Benli, mevcut durumda, BES'e yerli ve yabancı vatandaşlar dahil olabilmekle birlikte devlet katkısı avantajından yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Mavi Kart sahiplerinin yararlanabildiğini kaydetti.

Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni uygulama kapsamında ise TL'ye çevirmeden doğrudan döviz üzerinden katkı payı yatırarak sistemde tasarruf yapabilecekler. Böylece hem döviz üzerinden elde edilen kazançları sistemde değerlendirmek hem de devlet katkısından yararlanmak mümkün olacak. Dövizli BES ile birlikte vatandaşlarımızın çalışırken sahip oldukları hayat standartlarını emeklilikte de korumaları adına onlara yeni bir imkan sunulacak.

Yeni uygulama BES için önemli bir fırsat doğuruyor. Yurt dışında yaşayan 6,5 milyonu aşkın vatandaşımızın yaklaşık 5,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde yerleşik olarak yaşıyor. Bu vatandaşlarımızın BES'e dahil olması halinde fon tutarı ve katılımcı sayısı büyüklüğü açısından sisteme katkı sağlaması öngörülüyor. Bu vesileyle, halihazırda Türkiye'de yaşayan vatandaşlar gibi Bireysel Emeklilik Sisteminden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da yararlanabilecek olmasından memnuniyet duyuyorum."

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve Mavi Kart sahiplerine dövizli BES imkanı sağlayan kanun değişikliği Resmi Gazete'nin 26 Mart 2020 tarihli 1. Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu doğrultuda, yurt dışında yaşayan vatandaşların döviz üzerinden tasarruflarının BES'e yönlendirilmesiyle; Türkiye'de yerleşik vatandaşlar gibi devlet katkısı avantajından yararlanarak, 56 yaş sonrası ikinci bir emekliliğe hak kazanmaları hedefleniyor.