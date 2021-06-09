Türkiye Sigorta Birliği Genel Kurul Toplantısı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, "Deprem ve salgın kaynaklı olarak vatandaşlarımıza 2020 yılında sağladığımız destek 1 milyar 680 milyon TL oldu. Bugün itibarıyla bu rakam 2 milyar 154 milyon TL'ye ulaştı." dedi.

Benli, TSB Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hemen her alanda önemli bir dönemeçten geçtiğini belirterek, gelecekteki jeopolitik büyüme fırsatlarını değerlendirmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük atılımlar içinde olan bir Türkiye'nin var olduğunu söyledi.

Hedeflerini her geçen gün daha yukarıya çeken ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye'de, sigorta sektörünün de bu büyümeden payını alacağını ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Bu devasa potansiyeli hayata geçirmek için üzerimize önemli görevler düşmektedir. Türkiye'de sigorta sektörünü büyütmek, halkımızı ve iş dünyamızı sigortanın nimetlerinden daha çok yararlandırmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirerek kazanımlarımızı artırmak ve ülke ekonomisine kaynak oluşturmak...Türkiye Sigorta Birliği olarak hedeflerimize ulaşmak için üyelerimizle birlikte her geçen gün daha güçlü ve katma değerli bir yapı olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu doğrultuda, sayısı 65'i bulan üye kuruluşlarımızla beraber hareket ediyor; sektörümüzün gelişimi ve ilerlemesi yanında ülkemize katma değer oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Sigortacılık sektörü hepimizin katkılarıyla büyümektedir. Sektörümüz, 2020 yıl sonu itibarıyla 308 milyar TL aktif büyüklüğe erişerek ülkemizin finansal sistemlerine sağladığı katkı açısından bankacılığın hemen arkasından gelmektedir. Hayat ve hayat dışı sigortalarda 2020 yılında prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artış göstererek 82,6 milyar TL olmuştur. 2021 yılına da kötü başlamadık. Tüm zor koşullara rağmen ilk 4 ayda yaklaşık 33 milyar TL üretim rakamını yakalamış olmamız önemli. Yıl sonunda prim üretiminde sektör olarak 100 milyar TL'yi aşacağımızı tahmin ediyoruz."

"Türkiye'nin atılım yaptığı projelerde sektörün sağladığı güvenceyi görmek en büyük gurur kaynağımız"

Atilla Benli, 31 Mayıs itibarıyla bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemlerinde katılımcı sayılarının toplamda 12,7 milyon kişiyi bulurken, fon büyüklüğünün 183,2 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

Sektörün, aktif büyüklüğünün ötesinde iktisadi faaliyetler için sağladığı, GSYH'nin 30 katı hacmindeki 129,3 trilyon TL teminat tutarı ile Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Benli, "Türkiye'nin atılım yaptığı ulaşım, haberleşme, altyapı projelerinde sektörümüzün sağladığı güvenceyi görmek en büyük gurur kaynağımız. Sigortacılık sektöründe son 10 yıla baktığımızda prim üretimi bakımından bileşik ortalama büyüme yıllık bazda yüzde 19 olmuştur. Bu durum, diğer finans kesimine göre daha hızlı büyüme potansiyeline sahip olduğumuzu göstermektedir." şeklinde konuştu.

Sektörün üstlendiği tazminat miktarında 2019'da 39,5 milyar TL'yi bulan büyüklüğün, geçen yıl 44 milyar TL'ye ulaştığını aktaran Benli, şöyle devam etti:

"2020, Kovid-19 salgınının yanında doğal afetlerin de yaşandığı bir yıl oldu. Önce 24 Ocak'ta Malatya ve Elazığ'da, ardından da 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan depremler sonucu toplam 717 milyon TL tazminat ödemesi gerçekleştirerek yaraların sarılması için seferber olduk. Yine 2020 yılında hayat sigortaları için 425 milyon TL ve sağlık sigortaları için 138 milyon TL olmak üzere toplamda 563 milyon TL ödeme yapılmasını sağladık. Bugün itibarıyla ise bu rakamlar hayat sigortaları için 745 milyon TL'ye, sağlık sigortaları içinse 292 milyon TL'yi aştı."

Yayımladıkları tavsiye kararlarıyla poliçelere ek süre sağlamanın yanı sıra ödeme kolaylığı ile ilgili tavsiyelerde bulunarak toplamda 400 milyon TL ek katkı oluşmasını sağladıklarını bildiren Benli, "Deprem ve salgın kaynaklı olarak vatandaşlarımıza 2020 yılında sağladığımız destek 1 milyar 680 milyon TL oldu. Bugün itibarıyla bu rakam 2 milyar 154 milyon TL'ye ulaştı." dedi.

Benli, 2020'de sektörün 261,5 milyar TL fon yaratabilme kapasitesine sahip olabilmesinin kendilerini ayrıca sevindirdiğini ifade ederek, oluşturdukları potansiyel ile Türkiye'nin uzun vadeli finansman ihtiyacına da katkı sağladıklarını kaydetti.

"BES ve OKS'de sunulan faiz içermeyen fon büyüklüğü giderek artmakta"

TSB Yönetim Kurulu Başkanı Benli, sektörün, fon yaratabilme kapasitesinin yanında Türkiye'ye çektiği doğrudan yabancı sermaye tutarının da 8,3 milyar doları aştığını belirterek, 65 üye kuruluştan 41'inin uluslararası sermaye barındırdığını bildirdi.

Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreçte fon büyüklüğünü ve katılımcı sayılarını çok daha yukarılara çekmek için çalışacağız. Faize duyarlı vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile sistemde birikim yapmaları amacıyla yapılan düzenleme çalışmaları sonrasında BES ve OKS'de sunulan faiz içermeyen fon büyüklüğü giderek artmaktadır. Katılım özel emeklilik fonlarının sektördeki tüm fonlar içindeki ağırlığı yüzde 20'ye yükselmiştir. OKS'de ise bu oran yüzde 62 seviyesindedir. BES ve OKS'nin yüksek getiri sunma kapasiteleri de fon büyüklüklerinin ve katılımcı sayılarının artmasında kilit rol oynuyor. Bu noktada BES ve OKS'de sunulan fonların ortalama getirilerinin enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini vurgulamak gerekir."

Sektörün; ekonomik büyümeyi, yeni girişimleri ve inovasyonu desteklerken, Türkiye'nin ekonomik istikrarına ve yatırımlarına sürdürülebilir katkı oluşturduğunu ifade eden Benli, uzun vadeli varlık ve yükümlülükleri sayesinde sektörün aynı zamanda uzun vadeli finansman sağlayabildiğini söyledi.

"Büyüme ivmemizi artıracağız"

Düşük sigorta penetrasyonunun sektör için önemli fırsata dönüştürülebileceğini ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün referans kurumu olma özelliğimize katkı yapacak şekilde TSB'nin rolünün yeniden tanımlanması ve nezdindeki kurumlarla birlikte yönetişim yapısının revize edilmesi için 2021 yılında yeni projemizi başlattık. Birlik strateji planında belirlenen hedeflere ulaşılması için belirlenen inisiyatifler doğrultusunda yol haritasının oluşturulması ve aksiyonların takip edilmesi amacıyla PROJE PERA 4 Mayıs 2021'de yapılan başlangıç toplantısıyla çalışmalarına başladı."

Kovid-19 salgını süresince ortaya koydukları kararlılığın, hedeflere ulaşabilecek güce sahip olduklarının ispatı olduğunu vurgulayan Benli, "Kovid-19 süresince yaklaşık 1,5 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlayarak aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olduğumuzu kanıtladık." dedi.

Benli, sigorta sektörünün var olan potansiyelini hayata geçirerek Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı oluşturacaklarını belirterek, "Sigorta okuryazarlığını artırarak, sigortanın kazanımlarını daha çok anlatarak halkımızın sigortanın güvencesinden daha fazla yararlanmasını sağlayacağız. Üyelerimizle istişare ederek, ürün ve hizmet kalitemizi yükselteceğiz; büyüme ivmemizi artıracağız. Türkiye'de bireysel ve kurumsal hayatın sürdürülebilirliği açısından sigortanın taşıdığı anlamı topluma anlatacağız." diye konuştu.

Benli'nin konuşmasının ardından Genel Kurul Toplantısı, basına kapalı olarak devam etti.