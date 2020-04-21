Türkiye Sigorta Birliği'nden zorunlu trafik sigortasıyla ilgili tavsiye kararı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), zorunlu trafik sigortasıyla ilgili tavsiye kararı yayınladı. Birlik, yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamaları tavsiye etti.



Türkiye Sigorta Birliği (TSB), zorunlu trafik sigortasıyla ilgili tavsiye kararı yayınladı. Birlik, üyeleriyle birlikte koronavirüs küresel salgınının getirdiği riskleri ve etkilerini yakından takip ettiğini belirterek; üzerine düşen sorumluluklar doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam ettiklerini bildirdi.



Bu çerçevede sektörel açıdan yeni iş ve yenilemelerde yaşanan daralma ve başta yedek parça ve yargılama giderleri olmak üzere maliyetlerde artış temayülüne rağmen, Birlik Yönetim Kurulu, sigortalılara yönelik aksiyonlar konusunu görüştüğünü ve daha önce aldıkları tavsiye kararlarına ilave olarak Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortalarında ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortalarında, uygulama yöntemini birliğe üye şirketlerin insiyatiflerinde olmak üzere; öncelikle, yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamaları tavsiye etti. - İSTANBUL