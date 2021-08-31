Türkiye Sigorta "Birlikte Yürüyelim" projesine destek oluyor

Türkiye Sigorta, Milli Eğitim Bakanlığı ve WeWALK Teknoloji'nin iş birliğiyle hayata geçirilen "Birlikte Yürüyelim" projesi ile görme engelli çocukların akıllı bastonlarla buluşmasına katkı sağlıyor.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte görme engelli öğrencilerin bağımsız hareket kabiliyetlerinin artırılması ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması amacı ile başlatılan "Birlikte Yürüyelim" projesinde, görme engelli öğrencilere akıllı baston ulaştırılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle akıllı bastonların okullarda eğitiminin verilmesi, ilgili öğretmenlerin yetiştirilmesi ve öğrenci gelişimlerinin ölçümlenmesi süreçleri takip edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, engelsiz bir dünya için projeyi desteklediklerini belirterek, "Birlikte Yürüyelim projemiz ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar çalışanlarımızın ve dağıtım kanallarımızın bağış desteği ile vizyonumuzda da olduğu gibi hayatın her anında güven ihtiyacına yönelik çözümler sunma ve gücünü iyilik için kullanma anlayışıyla büyük bir sosyal farkındalık oluşturacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Benli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görme engelliler için tasarlanmış akıllı baston uygulaması WeWALK ile öğrencilerimizin önlerine çıkan engelleri algılayıp uyarılmalarını sağlayarak engellere takılmadan hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu proje ile engelsiz bir dünya için çalışanlarımız ve dağıtım kanallarımızla öğrencilerimizin yanında olmanın ve sosyal hayatlarında engelleri ortadan kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Görme engelli çocuklarımızın eğitim hayatına katacağı değeri göz önüne aldığımda bu proje ile hep birlikte el ele vererek engelleri kaldırmayı başarabileceğimizi umuyorum."