Türkiye Sigorta'dan ASELSAN çalışanları ve ailelerine Grup Sağlık Sigortası Poliçesi - Son Dakika

ASELSAN çalışanları, iş birliği kapsamında "Standart", "Gold" veya "Premium" planlarından birini seçerek Türkiye Sigorta'nın sunduğu avantajlı hizmetlerden yararlanırken, çalışanların aileleri içinse bütün bu planlara ek olarak "Avantajlı Aile Planı" ile güvence oluşturuldu.

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, Ankara'da düzenlenen törende Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Atilla Benli ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün karşılıklı protokol imzaladı. Aile bireyleriyle beraber yaklaşık 15 bin kişiden oluşan ASELSAN ailesi Türkiye Sigorta'nın ayrıcalıklı hizmetlerinden poliçe başlangıç tarihinden itibaren bir yıl süreyle yararlanabilecek.

Ayrıca ASELSAN emeklileri ile birlikte ASELSAN İştirakleri ve Tedarikçileri de çalışanlarla aynı avantajlardan faydalanarak talep ettikleri planlara sahip olabilecekler.

"Yeni yol arkadaşlarımız ile sektör yolculuğumuzda daha güçlü ilerliyoruz"

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Benli, 83 milyona ulaşma hedefiyle 38 bölgede 2 bin 500 çalışanı ve 7 bin 500 dağıtım kanalının özverili şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü, bununla beraber güçlü sektör yolculuklarına yeni yol arkadaşları eklemekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Benli, "2020 yılını sektör lideri unvanı ile kapatan Türkiye Sigorta, 2021 için daha güçlü ve iddialı hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda yeni yol arkadaşlarımız ile sektör yolculuğumuzda daha güçlü ilerliyoruz. ASELSAN ile yaptığımız protokol ile tüm ASELSAN çalışanları ve aileleri Türkiye Sigorta'nın sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerinden yararlanarak sağlıkların güvence altına alabilecekler. Bu başarılı iş birliğinde emeği geçen tüm ASELSAN ve Türkiye Sigorta ekibine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta'nın ASELSAN ile iş birliği gerçekleştirmesinin gururunu yaşadıklarını aktaran Benli, "Ülkemizin gurur kaynağı olan, teknolojik bağımlılığımızı en aza indirmeyi hedefleyen ve girişimleriyle milletimizin göğsünü kabartan ASELSAN ile iş birliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye Sigorta olarak sektörümüzde yol açıcı ve öncü bir firma olmaya devam ederek; ülkemizin adını, markamızda ve göğsümüzde de taşımanın haklı gururu ve sorumluluğuyla katma değer üretmeye devam ediyoruz. Bu iş birliğinin gelecek nesillere ilham olması; gıpta edilmesi ve kalender meşrep duruşundan da taviz vermeyecek bir anlayışı benimsemiş olması ise en büyük arzumuz." değerlendirmesinde bulundu.

"En değerli varlığımız 9 bine yakın çalışma arkadaşımızdır"

Prof. Dr. Haluk Görgün ise "Bizim en büyük değerimiz yerleşkelerimiz, binalarımız, laboratuvarlarımız değil, her biri birbirinden değerli 9 bine yakın çalışma arkadaşımızdır. Başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere devletimizin her kurumunun ihtiyaç duyduğu stratejik elektronik sistemleri tasarlayıp geliştiren, üreten ve yıllarca devamlılığını sağlayan arkadaşlarımızın hayat kalitesini artıracak her imkanı sağlamak bizim en önemli önceliklerimizden biri." açıklamasında bulundu.

Salgın sürecinde artan bir tempoyla çalışmalara devam ettiklerini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız koşullar çerçevesinde hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızın bir sonucu olarak sektörümüzde TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alan ilk şirket olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ASELSAN'ı var diyerek çalışmaya devam ettik ve 2020 yılında ailemize bin 500'e yakın yeni üyemizi kazandırdık.

ASELSAN'ın nitelikli insan kaynağının sağlık alanında da en ayrıcalıklı hizmeti alması bizlerin de üst yönetim olarak en temel beklentilerimizdendir. Ülkemizin yerli ve milli sigorta şirketi olan Türkiye Sigorta ile olan birlikteliğimizin bu açıdan son derece önemli olduğunu değerlendiriyorum. Grup sağlık sigortası ile başlatıp hayat sigortasını da ekleyerek geliştirdiğimiz bu işbirliğini iştiraklerimizin de kullanımına sunmuş bulunuyoruz. Umuyorum ki ülkemizin bu güzide iki kurumunun değer yaratan iş birliği; rekabetçi koşullarda dünya standartlarında ürün/hizmet sağlamak üzere mücadele eden kamu/özel sektör fark etmeksizin tüm yerli ve milli kuruluşlar için yeni birlikteliklere örnek teşkil edecektir. "