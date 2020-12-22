Türkiye Sigorta'dan TBMM çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi - Son Dakika

Türkiye Sigorta'dan TBMM çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi

22.12.2020 13:45
Türkiye Sigorta'dan TBMM çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi, System.String[]

Türkiye Sigorta ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında imzalanan protokol kapsamında, Meclis personelinin sağlığı Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile güvenceye alındı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında imzalanan protokol kapsamında, Meclis personelinin sağlığı Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile güvenceye alındı.

Türkiye Sigorta'nın açıklamasına göre, konuya ilişkin TBMM'de düzenlenen törende, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından protokol imzalandı.

Açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Benli, törende yaptığı konuşmada, tamamlayıcı sağlık sigortasında da sektörün öncü şirketlerinden biri olma misyonu ve sağlık hizmetini 83 milyona ulaştırma hedefi doğrultusunda bu branştaki poliçelerini yeni teminatlarla güçlendirdiklerini belirtti.

Son yıllarda büyük ilgi gören tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerini ameliyat tazminat teminatı, check up teminat, ve doğum ve hamilelik takibi teminatı ile güçlendirerek daha cazip hale getirdiklerini aktaran Benli, "Kapsamını genişlettiğimiz ürünümüzle TBMM personeli ve bağımlılarını da güvence altına almaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Son dönemde artı değer kaydederek ilgi odağı haline gelen tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinin içerdiği güçlü teminatlarla tercih sebebi olmaya devam ettiğini belirten Benli, şunları kaydetti:

"Düzenlenen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi, ameliyat tazminat teminatı ve yatarak tedavi teminatının yanı sıra fizik tedavi teminatı giderlerinin verilen limitler dahilinde karşılanmasını kapsamına alıyor. Yine sigortalının kaza, yaralanma ve hastalanması sonucunda hayati tehlike gösteren acil durumu nedeniyle bulunduğu yere en yakın sağlık kurumuna ulaştırılması için yapılacak ambulans giderlerini yatarak tedavi teminatı kapsıyor."

Protokol, Sigorta, Türkiye, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta'dan TBMM çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi - Son Dakika Ekonomi


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