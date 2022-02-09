Türkiye Sigorta'dan yaklaşık 1,1 milyar TL net kar - Son Dakika

Türkiye Sigorta, yüzde 32 artışla toplam prim portföyünü 11,7 milyar TL'ye yükseltirken, 2021 yılında 1 milyar 58 milyon TL net kar elde etti.

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, şirket, 2021 yılında güçlü finansal sonuçlara imza atmaya devam ediyor.

Türkiye Sigorta 2021 yılında, önceki yıla göre yüzde 32 artışla toplam prim portföyünü 11,7 milyar TL'ye yükseltirken, teknik karlılığını ise 1 milyar 297 milyon TL olarak açıkladı. 1 milyar 58 milyon TL net kar elde eden Türkiye Sigorta, tarım, yangın ve doğal afetler, kaza gibi ana branşlarda pazar lideri pozisyonunu 2021 yılında pekiştirmeye devam etti.

Hayat dışı sigortacılık sektöründe en yüksek pazar payı

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, hayat dışı sigorta pazarında liderliğini sürdüren Türkiye Sigorta'nın pazar payını yıl sonu itibarıyla 37 baz puan artırarak yüzde 13,4'e yükselttiğini bildirdi.

Benli, "Türkiye Sigorta olarak ürün ve dağıtım kanalı çeşitliliğini etkin şekilde kullanmaya devam ederek 2021 yılında sektörün üzerinde bir prim artışı elde ettik ve pazar payımızı artırdık. Son beş yıllık dönemde hayat-dışı sigortacılık sektöründe bir şirketin elde ettiği en yüksek pazar payına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Sigorta olarak banka kanalından aldığımız güçlü katkıyla, pazar lideri olduğumuz tarım branşında yüzde 50, kaza branşında yüzde 44, yangın-doğal afetler branşında yüzde 29 büyüme kaydettik. Acente kanalındaki güçlü büyümemizle beraber oto branşlarında yüzde 46, hastalık/sağlık branşında özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinde yüzde 48 prim artışına ulaştık." ifadelerini kullandı.

Benli, Türkiye Sigorta'nın 2022 hedefleriyle ilgili ise "Türkiye Sigorta 2022 yılında da atacağı dijitalleşme adımları, genişleyen ürün ve dağıtım ağı ve güçlü insan kaynağıyla beraber sürdürülebilir karlılık hedefiyle güçlü finansal sonuçlar elde etmeye devam edecek." dedi.

Sektör genelinde hasar oranları arttı

Açıklamada aktarılanlara göre, Türkiye Sigorta tarım branşında yüzde 60 pazar payı elde ederken, yangın ve doğal afetler branşında yüzde 16, kaza branşında da yüzde 24'lük pazar payına erişti. Hızla genişleyen acente ağıyla beraber oto branşı altında kara araçları sorumluluk ve kara araçları branşları yüzde 51 ve yüzde 37 büyüme kaydederek yüzde 9 ve yüzde 8 seviyelerinde pazar paylarına ulaştı.

Yaz döneminde görülen normalleşmeyle beraber sektörel bazda mobilite ve hasar frekansında artışlar, salgın sebebiyle ertelenen sağlık harcamalarının dönüşü ve ek olarak yıl içerisinde gerçekleşen doğal afet, yangın ve dolu gibi doğa olaylarının etkileriyle sektör genelinde hasar oranları önemli şekilde artış gösterdi. Kur artışıyla beraber yükselen yedek parça maliyetleri, yılın son döneminde beklentilerin üzerinde gerçekleşen asgari ücret artışı ve zorunlu trafik sigortalarında yapılan genel şart değişiklikleri de özellikle oto (genel olarak kasko ve trafik) branşında sektör karlılığını baskı altına alan ek faktörler olarak öne çıktı.

2021 yılının ikinci yarısında operasyonel ortamdaki dramatik değişimlere rağmen Türkiye Sigorta teknik karlılık performansıyla sektörden olumlu şekilde ayrışmaya devam etti. Ana branşlar bazında Türkiye Sigorta tarım, yangın ve doğal afetler, kaza ve kara araçları branşlarında teknik karını artırdı.

Acente ağı hızla genişliyor

Banka kanalındaki güçlü pozisyonunun yanı sıra Türkiye Sigorta, dağıtım kanalı çeşitlendirme stratejisi kapsamında acente sayısında da önemli bir büyüme sağladı. 2020 yılı sonunda 2 bin 944 olan acente sayısı 2021 sonunda yüzde 35 artarak 3 bin 974'e yükseldi. 2021 yılında acente kanalıyla üretilen prim miktarı yüzde 65 arttı.

Türkiye Sigorta banka dağıtım kanalındaki etkinliğiyle tarım branşında prim üretimini önceki yıla göre yüzde 50 büyüterek 3,5 milyar TL'ye ulaştırdı ve bu üretimin yüzde 84'ünü banka kanalıyla gerçekleştirdi. Bu alanda sahip olduğu yüzde 60 pazar payıyla dominant pozisyonunu sürdürdü.

Etkin risk yönetimiyle yangın ve doğal afetlerde lider

Türkiye Sigorta'nın yangın ve doğal afetler branşında prim büyümesi yüzde 29 seviyesinde gerçekleşirken toplam prim hacmi 2,2 milyar TL'ye ulaştı. Konut ve zorunlu deprem sigortaları etkisiyle branş prim üretiminin yüzde 63'ü banka kanalı aracılığıyla gerçekleşti. Genel branş teknik karı yüzde 44 artarak 407 milyon TL'ye ulaştı.

Banka kanalının etkin şekilde kullanımıyla Türkiye Sigorta, kaza branşında ise prim üretimini 406 milyon TL'den 582 milyon TL'ye yüzde 44 yükseltti.