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Türkiye Sigorta'dan "Yat Sigortası" güvencesi - Son Dakika

Türkiye Sigorta'dan "Yat Sigortası" güvencesi

28.07.2021 12:41
Türkiye Sigorta'dan

Türkiye Sigorta, geniş kapsamlı "Yat Sigortası" ürünü ile yenilikçi hizmetler üretmeye devam ediyor.

Türkiye Sigorta, geniş kapsamlı "Yat Sigortası" ürünü ile yenilikçi hizmetler üretmeye devam ediyor.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, yatlar, batma, çarpma, karaya oturma gibi tehlikelerin yanı sıra­ yangın, yıldırım, infilak, fırtına, deprem ve hırsızlık gibi birçok riske karşı hem karada hem denizde şirketin yat poliçeleri ile güvence altına alınabiliyor.

Bunun yanı sıra "Yat Sigortası" ürününde teknenin özelliklerine göre makine kırılması, üçüncü şahıs sorumluluk, ferdi kaza, çevre kirliliği, kişisel eşya, hukuksal koruma, ferdi kaza ve harp gibi ek teminatlarla sigorta kapsamı genişletilebiliyor.

Türkiye Sigorta, "Yat Sigortası" ile teminat altına aldığı güvencelerin yanı sıra özel "Yat Asistans Hizmetleri" ile de en hızlı şekilde sigortalıların yanında yer alıyor. Kaza durumunda yaralanma veya ciddi hastalık nedeniyle lehtarların naklinden tıbbi danışmaya, teknik ekibin ulaşımından hukuki danışmaya kadar sigortalılar ihtiyaç duyulan birçok noktada "Yat Asistans Hizmetleri"nden faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman, "Yat Sigortası" ürünü ile yaşanabilecek çeşitli olumsuzluklara karşı denizde ve karada sigortalıların yanında yer aldıklarını belirterek, "Çözüm üretme sorumluluğumuz kapsamında 'Yat Asistans Hizmetleri'miz ile sigortalılarımızın talep ve ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli bir şekilde destek sağlıyoruz. 83 milyona hizmet sunma hedefimiz doğrultusunda öncü çalışma ve yenilikçi hizmetler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sigorta, Türkiye, Yangın, Kaza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta'dan 'Yat Sigortası' güvencesi - Son Dakika Ekonomi


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