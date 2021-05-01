Türkiye Sigorta ilk çeyrekte liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Türkiye Sigorta ilk çeyrekte liderliğini sürdürdü

01.05.2021 13:01
Türkiye Sigorta ilk çeyrekte liderliğini sürdürdü, System.String[]

Türkiye Sigorta, ilk çeyrek prim üretiminde yüzde 15,21 pazar payı ve 3,3 milyar TL prim üretim ile sektör liderliğini pekiştirirken, Türkiye Hayat Emeklilik ise BES 3.

Türkiye Sigorta, ilk çeyrek prim üretiminde yüzde 15,21 pazar payı ve 3,3 milyar TL prim üretim ile sektör liderliğini pekiştirirken, Türkiye Hayat Emeklilik ise BES 3.0'da 1 milyon 980 bin 523 katılımcı sayısı ve devlet katkısı dahil fon büyüklüğünde 29,9 milyar TL, Otomatik Katılım'da 2 milyon 260 bin 476 çalışan ve devlet katkısı dahil 7 milyar TL'lik fon büyüklüğü ile liderliğini korudu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2021 yılının ilk çeyreğinde de güçlü finansal sonuçlara imza attı.

Türkiye Sigorta, ilk çeyrek prim üretiminde yüzde 15,21 pazar payı ve 3,3 milyar TL prim üretim ile sektör liderliğini pekiştirdi. Türkiye Hayat Emeklilik ise BES 3.0'da 1 milyon 980 bin 523 katılımcı sayısı ve devlet katkısı dahil fon büyüklüğünde 29,9 milyar TL, Otomatik Katılım'da ise 2 milyon 260 bin 476 çalışan ve devlet katkısı dahil 7 milyar TL'lik fon büyüklüğü ile liderliğini korudu.

Türkiye Sigorta, 2021 yılının ilk 3 ayında aktif büyüklüğünü yüzde 14 artışla 12,2 milyar TL'ye ulaştırırken, dönem net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 yükseltip, 329 milyon TL'ye çıkardı. Türkiye Hayat Emeklilik ise, 908 milyon TL prim üreterek ilk çeyreği 407 milyon TL net dönem karı ile kapattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Benli, "Salgın şartlarının yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümlerimiz ve dijital kanallardaki başarı çalışmalarımızla istikrarlı büyümemizi ve sektör liderliğimizi sürdürme başarısı gösterdik. İki şirketimizde elde ettiğimiz bu başarılı iş sonuçları için çalışma arkadaşlarımıza, acentelerimize ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ederim. İki şirketimizin de liderliklerinin yılın diğer dönemlerinde de güçlenerek devam edeceğine olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

"3,3 milyar TL prim üretimi ile liderliğimizi pekiştirdik"

Benli, Türkiye Sigorta'nın 2021 yılı ilk çeyrek prim üretiminde yüzde 15,21 pazar payı ve 3,3 milyar TL prim üretimi ile sektör liderliğini pekiştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Genel zararlar, yangın ve doğal afet ile sağlık sigortaları branşlarında şirketimizin üretim rakamları bizleri sevindiriyor. Genel zararlar branşında ilk çeyrekte 1 milyar 481 milyon TL'yi aşan bir üretim ve yüzde 41'e yakın pazar payımızla sektörün açık ara lideri olmanın gururunu yaşıyoruz. Yangın ve doğal afet branşında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında büyüme ile 503 milyon TL prim ürettik ve yüzde 15,8'lik pazar payımız ile liderliğimizi pekiştirdik. Salgın ile birlikte yoğun ilgi görmeye başlayan sağlık sigortaları branşında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında büyüme ve 175,5 milyon TL prim üretimi ile istikrarlı bir şekilde pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz."

"BES ve OKS'de 37 milyar TL'ye yaklaşan fon büyüklüğüne sahibiz"

Benli, Türkiye Hayat Emeklilik'in ise Mart 2021 sonu verilerine göre, BES 3.0'da 1 milyon 980 bin 523 katılımcı sayısı ve devlet katkısı dahil fon büyüklüğünde 29,9 milyar TL, Otomatik Katılım'da ise 2 milyon 260 bin 476 çalışan ve devlet katkısı dahil 7 milyar TL'lik fon büyüklüğü ile liderliği rakiplerine bırakmadığını vurgulayarak, BES ve OKS'de toplam 4 milyon 250 bine yakın katılımcı ve 37 milyar TL'ye yaklaşan bir fon büyüklüğüne sahip olduklarını bildirdi.

Atilla Benli, bu rakamların, gelecek dönemde 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil edilmesi, BES ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması, BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıf, ve benzeri kuruluşlar nezdindeki birikimlerin 2023 yıl sonuna kadar BES'e aktarım imkanının sağlanması ile birlikte daha da yukarılara çıkacağına inandıklarını kaydetti.

Bireysel Emeklilik, Türk Lirası, Sigorta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Sigorta ilk çeyrekte liderliğini sürdürdü - Son Dakika


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