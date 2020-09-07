Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesinin, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusu için yapıldığını duyurdu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fatih sondaj gemisinin fotoğraflarına da yer verdi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçtiğini belirten Dönmez, "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesi tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyumuz için yapıldı. Türkiye'nin kaderini değiştiren keşfimiz, emin ellerde artık daha güçlü." ifadelerini kullandı.