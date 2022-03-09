Türkiye Sigorta'nın ocak brüt prim üretimi yüzde 92 arttı - Son Dakika
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Türkiye Sigorta'nın ocak brüt prim üretimi yüzde 92 arttı

09.03.2022 15:57
Türkiye Sigorta'nın ocak brüt prim üretimi yüzde 92 arttı

Türkiye Sigorta'nın bu yılın ocak ayında toplam brüt prim üretimi, 1 milyar 824 milyon 946 bin TL'ye ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92 arttı.

Türkiye Sigorta'nın bu yılın ocak ayında toplam brüt prim üretimi, 1 milyar 824 milyon 946 bin TL'ye ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92 arttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir liderlik stratejisiyle sektörüne öncülük eden Türkiye Sigorta, 2022'nin ilk ayını güçlü finansal sonuçlarla karşıladı.

Türkiye Sigorta'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamış olduğu 2022 yılı ocak ayı rakamlarına bakıldığında, toplam brüt prim üretimi 1 milyar 824 milyon 946 bin TL'ye ulaştı. Böylece şirket, bir önceki yıla göre prim üretiminde yüzde 92 artış yakaladı.

Şirket, ürün bazında değerlendirildiğinde genel zararlar branşında geçen yıla göre yüzde 81 büyüyerek 745 milyon 249 bin 612 TL prim üretimi gerçekleştirdi. Yangın ve doğal afetler branşında yüzde 48'lik artış sağlayan Türkiye Sigorta, 321 milyon 370 bin TL'yi aşan bir prim üretimine erişti.

Türkiye Sigorta, kasko branşında 99 milyon 883 bin 297 TL, hastalık/sağlık branşında 63 milyon 735 bin 612 TL prim üretimi elde etti. Genel sorumluluk branşında yüzde 240 büyüme ile 42 milyon 977 bin 418 TL'ye ulaşan şirket, kaza branşında yüzde 168 artışla 57 milyon 523 bin 793 TL'lik prim üretimi yaptı.

Brüt kar payını, pay sahiplerine dağıtacak

Türkiye Sigorta, konsolide dönem net karından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra toplam 530 milyon 216 bin 46 TL brüt kar payının pay sahiplerine dağıtılmasını ve dağıtımın 29 Nisan 2022'den itibaren nakden ödenmesine ilişkin konuyu, yönetim kurulunun kararı ile genel kurulun onayına sunacak.

Türkiye Sigorta, genel kurul onayına sunulmak üzere 1 TL nominal bedelli pay başına brüt 0,456 TL, net 0,411 TL nakit kar payı ödemesi teklif edecek. Ayrıca, toplam dağıtılacak kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı yüzde 45,39 olarak kaydedildi. Söz konusu kar payı dağıtımı duyurunun yapıldığı 28 Şubat 2022 itibarıyla brüt yüzde 10,5, net yüzde 9,4 oranında temettü verimliliğine işaret ediyor.

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Kaynak: AA

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