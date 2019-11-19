Türkiye, sigorta sektöründe yabancının ilgi odağı

Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, Türk sigorta sektörünün yüzde 80'ini yabancı sermayenin oluşturduğunu belirterek, "Sadece sigorta sektörüne değil Türkiye'ye yabancı yatırımcının ilgisi yüksek. İniş çıkışlarımız olmuyor mu? Oluyor elbette, gerek ekonomik gerek politik anlamda. Ama biz yine aynı çıtada devam ediyoruz." dedi.

Buğday, dünyanın en büyük halka açık sabit kıymet ve sorumluluk sigortacısı Chubb'ın Türkiye'de ofis açmasının 10. yılı vesilesiyle düzenlenen basın buluşmasında sigorta sektörüne ve şirketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de sigorta sektörünün çok uzun zamandır organik büyüdüğünü dile getiren Buğday, sektörün ana üretim kalemlerinin toplamda yüzde 70'e yakınının trafik ve sağlık sigortaları olduğunu kaydetti.

Sektörün 2018'de 10 milyar dolar büyüklüğünde prim üretimine ulaştığını ifade eden Buğday, "Benim kişisel tahminim bu yıl sonunda sigorta sektörü prim üretimi 10-11 milyar dolar bandında olacaktır. Tabii kur burada çok belirleyici olacak. Sağlıklı bir sektör sigorta sektörü kendi içerisinde. Karlılık anlamında dönemsellik arz eden iniş çıkışları olsa da genel itibarıyla karlı bir sektör. Önemli bir istihdam gücü." diye konuştu.

Sigorta bilincinin Türkiye'de hala arzu edilen seviyede olmadığını belirten Buğday, "Avrupa Birliği (AB) ülkelerine baktığımızda sigortalanma oranlarının Türkiye'de hala rasyonel olarak daha düşük olduğunu görüyoruz. Birazcık kültürel sebepler. Sigorta aslında tüketicilerin satın alması gereken bir ihtiyaçken biz bunu özellikle satmaya çalışıyoruz. Önceliklendirilen bir kalem değil maalesef. Biraz kadercilik anlayışımız var maalesef, biraz da mevzuatların henüz oturmamasından kaynaklı altyapı sorunları var... Son dönemde çalışmalar arttı, önümüzdeki dönemde daha iyi noktaları göreceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yabancı sermayenin odağı haline geldi"

Buğday, Türk sigorta sektörünün 2009 yılından sonra yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini belirterek, sektörün kabuk değiştirdiğini söyledi.

"Türkiye sigortacılık sektöründe 2009 ve önceki döneme baktığınızda yabancı sermaye yüzde 15-20'lerde seyrederken bugün geldiğimiz noktada yabancı sermaye oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı." diyen Buğday, pek çok büyük sigorta şirketinin Türkiye'deki ürünlerini çeşitlendirdiğini anlattı.

Buğday, "Sadece sigorta sektörüne değil Türkiye'ye yabancı yatırımcının ilgisi yüksek. İniş çıkışlarımız olmuyor mu? Oluyor elbette, gerek ekonomik gerek politik anlamda. Ama biz yine aynı çıtada devam ediyoruz. İlgi odağı olmaya devam edebiliyoruz. Sermaye odakları değişiyor belki ama sermaye Türkiye'ye gelmeye devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Bireysel siber güvenlik sigortasını müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz"

Buğday, ABD merkezli Chubb'ın butik hizmet veren bir yapıda faaliyet gösterdiğini belirterek, çok uluslu şirketlerden orta ve küçük boy işletmelere 200'den fazla kurumsal sigorta ile reasürans ürün ve hizmeti sunduklarını söyledi.

Chubb Türkiye'nin Orta Doğu operasyonlarına destek verdiğini aktaran Buğday, Türkiye'de son yıllarda yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi mega projelerin hem inşaatına hem de işletmesine sigorta desteği sunduklarını aktardı.

Buğday, şirketine ve faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Özel bir iş modelimiz var: Chubb'ın global ürün ve hizmetlerini Türkiye'deki pazarın ihtiyaç ve taleplerine göre uyarlıyoruz. Bu bizi pazardaki diğer oyunculardan ayrıştıran en önemli özelliklerimizden biri. Her işletmenin, her müşterinin ihtiyaçlarının farklı olduğunu biliyoruz ve globalde edindiğimiz deneyimler doğrultusunda onlar için uygun çözümleri tasarlıyoruz.

Türkiye, Avrupa'da en çok siber saldırının yaşandığı ülkelerden biri. Geniş bir siber güvenlik sigorta ürünleri yelpazesine sahip olan Chubb, Türkiye'de siber güvenlik alanındaki liderlerden. Siber sigortalarda global olarak 20 yılı aşkın bir deneyimimiz var. Türkiye'deki müşterilerimiz de bizim bu alandaki birikimimiz ve tecrübemizden yararlanıyor."

Buğday sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki dönemde bireysel siber sigorta hizmetini Türkiye'ye getireceğiz. 2020'nin ilk çeyreğinde bireysel siber güvenlik sigortasını müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Bu ürünler işletmelere değil bireylere hitap ettiği için ücretleri çok daha ulaşılabilir olacak. Ayrıca yönetici sorumluluk sigortalarında da pazar lideriyiz. İş dünyasında bu konuda farkındalık geliştikçe, Türkiye'de bu sigortaya olan talep artıyor."