Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesini yeni teminatlarla güçlendirdi - Son Dakika

Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesini yeni teminatlarla güçlendirdi

23.11.2020 12:13
Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesini yeni teminatlarla güçlendirdi, System.String[]

Türkiye Sigorta, son yıllarda büyük ilgi gören Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) poliçelerine; ameliyat tazminat teminatı, check up teminatı, doğum ve hamilelik takibi teminatını ekledi.

Türkiye Sigorta, son yıllarda büyük ilgi gören Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) poliçelerine; ameliyat tazminat teminatı, check up teminatı, doğum ve hamilelik takibi teminatını ekledi.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, özel sağlık sigortasından çok daha uygun bir poliçe tutarıyla özel hastanede tedavi imkanına sahip olmayı sağlayan bir özel sağlık sigortası ürünü olan TSS'ye ilgi ise son yıllarda büyük oranda arttı.

Gücünü adından alan Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda da sektörün öncü şirketlerinden biri olma misyonu doğrultusunda bu branştaki poliçelerini yeni teminatlarla güçlendirerek daha cazip hale getirdi. Türkiye Sigorta, TSS ürününü "Ameliyat Tazminat Teminatı", "Check up Teminatı", "Doğum ve Hamilelik Takibi Teminatı" ile güçlendirdi.

Ameliyatlara büyük güvence

Ameliyat Tazminat Teminatı, sigortalının tedavi gideri için poliçesini kullanmaya ihtiyaç olmadığı durumlarda sigortalılara ekstra destek sağlıyor.

Yıllık limiti 10 bin TL olan teminat kapsamında, poliçe ve sağlık sigortası özel şartları doğrultusunda ameliyat giderlerinin sigortacıdan talep edilmemesi halinde sigortalıya ilgili ameliyatın Ameliyat Tazminat Teminatı limiti ödeniyor.

Ödenen bu teminat limiti Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirtilen rakamda gerçekleşiyor. Sigortalılar ihtiyaç halinde, poliçeye ilk giriş tarihinden 180 gün sonra bu avantajdan faydalanabiliyor.

Check up teminatı ile sağlığın kontrol altında

Tamamlayıcı Sağlık Poliçesi içerisinde sağlanan diğer avantajlı yenilik ise Check up teminatı. Her bireyin yaptırması gereken Check up taraması; kanser, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi kronik rahatsızlıkların erken teşhisi ile olası durumlarda erken önlem alınmasına olanak sağlıyor.

Check up teminatımız kapsamında sunulan tahlil ve kontroller ile gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık problemleri saptanabilir ve geç kalınmadan önleyici tedbirler alınabilir.

Annelere doğum kolaylığı

Tamamlayıcı Sağlık Poliçesi Doğum ve Hamilelik Takibi Teminatı ile özel hastanede doğum yapmak isteyen annelere kolaylık sağlanıyor. Limitsiz olan bu teminat sayesinde hem tercih edilen anlaşmalı özel hastanede doğum gerçekleştirebiliyor hem de hamilelik süresince gerekli rutin kontroller karşılanıyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda yüzde 40'a varan indirim hakkı

Öte yandan Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Bireysel Sağlık poliçesinde, İstanbul ilinde sadece yatarak tedavide 0-49 yaş aralığına yüzde 30, 50 yaş ve üzerine yüzde 20 indirim; İstanbul dışında ise 0-49 yaş aralığına yüzde 40, 50 yaş ve üzerine yüzde 30 şeklinde indirim imkanı da sağlıyor.

Yatarak+ayakta tedavilerde ise 0-49 yaş aralığına yüzde 5 indirim, İstanbul dışı illerde ise 0-49 yaş aralığına yüzde 20, 50 yaş ve üzerine yüzde 10 indirim uygulanıyor.

Anlaşmalı kurum seçeneği sadeleştirildi

Açıklamada verilen bilgilere göre, gücünü adından alan Türkiye Sigorta, sigortalıların ihtiyaçları ve bütçelerine en uygun alternatifi kolaylıkla seçebilmeleri için anlaşmalı sağlık kurumu seçeneklerini de sadeleştirdi.

Mevcutta 4 adet olan kurum seçeneklerini Altın Network ve Gümüş Network olmak üzere düzenledi. Anlaşmalı sağlık kurumlarına ilişkin detaylı bilgi için www.turkiyesigorta.com.tr web sitesi ziyaret edilebilir.

Hamilelik, Sigorta, Türkiye, Doğum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesini yeni teminatlarla güçlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı         
11:27
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım         
11:16
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu         
10:03
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor 3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor         
23:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 13:10:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesini yeni teminatlarla güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei