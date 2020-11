Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesini yeni teminatlarla güçlendirdi - Son Dakika

Türkiye Sigorta, son yıllarda büyük ilgi gören Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) poliçelerine; ameliyat tazminat teminatı, check up teminatı, doğum ve hamilelik takibi teminatını ekledi.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, özel sağlık sigortasından çok daha uygun bir poliçe tutarıyla özel hastanede tedavi imkanına sahip olmayı sağlayan bir özel sağlık sigortası ürünü olan TSS'ye ilgi ise son yıllarda büyük oranda arttı.

Gücünü adından alan Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda da sektörün öncü şirketlerinden biri olma misyonu doğrultusunda bu branştaki poliçelerini yeni teminatlarla güçlendirerek daha cazip hale getirdi. Türkiye Sigorta, TSS ürününü "Ameliyat Tazminat Teminatı", "Check up Teminatı", "Doğum ve Hamilelik Takibi Teminatı" ile güçlendirdi.

Ameliyatlara büyük güvence

Ameliyat Tazminat Teminatı, sigortalının tedavi gideri için poliçesini kullanmaya ihtiyaç olmadığı durumlarda sigortalılara ekstra destek sağlıyor.

Yıllık limiti 10 bin TL olan teminat kapsamında, poliçe ve sağlık sigortası özel şartları doğrultusunda ameliyat giderlerinin sigortacıdan talep edilmemesi halinde sigortalıya ilgili ameliyatın Ameliyat Tazminat Teminatı limiti ödeniyor.

Ödenen bu teminat limiti Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirtilen rakamda gerçekleşiyor. Sigortalılar ihtiyaç halinde, poliçeye ilk giriş tarihinden 180 gün sonra bu avantajdan faydalanabiliyor.

Check up teminatı ile sağlığın kontrol altında

Tamamlayıcı Sağlık Poliçesi içerisinde sağlanan diğer avantajlı yenilik ise Check up teminatı. Her bireyin yaptırması gereken Check up taraması; kanser, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi kronik rahatsızlıkların erken teşhisi ile olası durumlarda erken önlem alınmasına olanak sağlıyor.

Check up teminatımız kapsamında sunulan tahlil ve kontroller ile gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık problemleri saptanabilir ve geç kalınmadan önleyici tedbirler alınabilir.

Annelere doğum kolaylığı

Tamamlayıcı Sağlık Poliçesi Doğum ve Hamilelik Takibi Teminatı ile özel hastanede doğum yapmak isteyen annelere kolaylık sağlanıyor. Limitsiz olan bu teminat sayesinde hem tercih edilen anlaşmalı özel hastanede doğum gerçekleştirebiliyor hem de hamilelik süresince gerekli rutin kontroller karşılanıyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda yüzde 40'a varan indirim hakkı

Öte yandan Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Bireysel Sağlık poliçesinde, İstanbul ilinde sadece yatarak tedavide 0-49 yaş aralığına yüzde 30, 50 yaş ve üzerine yüzde 20 indirim; İstanbul dışında ise 0-49 yaş aralığına yüzde 40, 50 yaş ve üzerine yüzde 30 şeklinde indirim imkanı da sağlıyor.

Yatarak+ayakta tedavilerde ise 0-49 yaş aralığına yüzde 5 indirim, İstanbul dışı illerde ise 0-49 yaş aralığına yüzde 20, 50 yaş ve üzerine yüzde 10 indirim uygulanıyor.

Anlaşmalı kurum seçeneği sadeleştirildi

Açıklamada verilen bilgilere göre, gücünü adından alan Türkiye Sigorta, sigortalıların ihtiyaçları ve bütçelerine en uygun alternatifi kolaylıkla seçebilmeleri için anlaşmalı sağlık kurumu seçeneklerini de sadeleştirdi.

Mevcutta 4 adet olan kurum seçeneklerini Altın Network ve Gümüş Network olmak üzere düzenledi. Anlaşmalı sağlık kurumlarına ilişkin detaylı bilgi için www.turkiyesigorta.com.tr web sitesi ziyaret edilebilir.