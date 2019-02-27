Son Dakika Haberleri: Türkiye Silah Fuarına Rekor Firma ile Katılıyor

Türkiye Silah Fuarına Rekor Firma ile Katılıyor

1 saat önce

İWA 2019'a bu yıl 121 ülkeden toplam bin 562 firma yer alacak.

Türkiye Silah Fuarına Rekor Firma ile Katılıyor, System.String[]
İWA 2019'a bu yıl 121 ülkeden toplam bin 562 firma yer alacak. 46. kez düzenlenecek fuarın resmi açılışını 7 Mart'ta Nürnberg Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Ulrich Maly ile Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann yapacak. Son model dipçik taslaklarından, fişeklere, avcılık aksesuarlarından sivillere yönelik silahlara geniş bir yelpazeyi barındaran fuara 18 yaş altı ziyaretçi kabul edilmiyor. Türk markası Sarsılmaz ile Türk malı ceviz ağacından yapılan dipçikler, her yıl fuarın en ilgi çeken bölümlerinden oluşuyor. 11 Mart'a kadar sürecek fuara 47 bin uzman iş insanı bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:55 

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