Türkiye Silah Fuarına Rekor Firma ile Katılıyor
1 saat önce
İWA 2019'a bu yıl 121 ülkeden toplam bin 562 firma yer alacak.
İWA 2019'a bu yıl 121 ülkeden toplam bin 562 firma yer alacak. 46. kez düzenlenecek fuarın resmi açılışını 7 Mart'ta Nürnberg Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Ulrich Maly ile Bavyera İçişleri Bakanı
Joachim Hermann yapacak. Son model dipçik taslaklarından, fişeklere, avcılık aksesuarlarından sivillere yönelik silahlara geniş bir yelpazeyi barındaran fuara 18 yaş altı ziyaretçi kabul edilmiyor. Türk markası Sarsılmaz ile Türk malı ceviz ağacından yapılan dipçikler, her yıl fuarın en ilgi çeken bölümlerinden oluşuyor. 11 Mart'a kadar sürecek fuara 47 bin uzman iş insanı bekleniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:55
PKK'lı Teröristler, Ağaç Kovuğunu Silah ve Mühimmat Deposuna Dönüştürmüş
Cezaevinden İzinli Çıkıp Evine Gelen Hükümlü, Eşinin Gözleri Önünde Başından Vuruldu
Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 5,3 Milyar Liralık Ödeme Yapıldı
Seçime Sayılı Günler Kala Sarıyer'in Derbent Mahallesi İçin Hazırlanan İmar Planları Değiştirildi