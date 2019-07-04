Son Dakika Haberleri: Türkiye - Şili: 3-0
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Türkiye - Şili: 3-0

58 dakika önce

SALON: StoziceHAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Mirko Jankovic (Sırbistan)TÜRKİYE: Adis, Burutay, Yiğit, Oğzuhan, Arslan,Doğukan, Burak (L) (Ertuğrul Gazi, Volkan (L), Metin, Oğulcan)ŞİLİ: Parraguirre, Uteau, Araya, Parraguirre, Bonacic, Banda, Castillo (L) (M.

Türkiye - Şili: 3-0, System.String[]

SALON: Stozice
HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Mirko Jankovic (Sırbistan)
TÜRKİYE: Adis, Burutay, Yiğit, Oğzuhan, Arslan,Doğukan, Burak (L) ( Ertuğrul Gazi, Volkan (L), Metin, Oğulcan)
ŞİLİ: Parraguirre, Uteau, Araya, Parraguirre, Bonacic, Banda, Castillo (L) (M.Parraguirre, Mardones, Soltau)
SETLER: 25-13, 25-22, 25-22
SÜRE: 81 dakika (21, 30, 30)

Slovenya'nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde organize edilen FIVB Challenger Kupası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Şili'yi 3-0 mağlup etti.
Milliler, Şili'yi 25-13, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek FIVB Challenger Kupası'nda yarı finale yükselmeyi garantiledi. Erkek Milli Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci ve son karşılaşmasında yarın TSİ ile 21.30'da ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım; 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:17 Kaynak: DHA
Ertuğrul Gazi, Türkiye, İtalya, Şili, Spor
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