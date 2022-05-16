Türkiye şimdiye kadar İsveç ve Finlandiya'dan 33 terör örgütü mensubunu resmen istedi: Hiçbirini göndermediler - Son Dakika

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvuruda bulunacaklarını açıklamalarının ardından tüm dünyanın gözü bu bölgeye çevrilmişti.

ERDOĞAN KARŞI ÇIKMIŞTI

Bu karara ilk olarak sınırlarında NATO üyesi ülke istemeyen Rusya karşı çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhaneleri gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" demişti.

"TERÖRLE ARALARINA MESEFA KOYMALARI GEREKİYOR"

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/ YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor. Terörle aralarına mesafe koymaları gerekiyor. Ayrıca Türkiye'ye yönelik savunma sanayii ihracatı konusundaki kısıtlamaları da kaldırmaları gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

33 TERÖRİSTİN İADESİNE OLUMLU YANIT VERMEDİLER

Konu gündemden düşmezken son olarak Finlandiya ve İsveç, ülkelerinde bulunan FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini duyurdu.

Türkiye Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi; İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlatmıştı. Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi. İade taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı. Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç devam ediyor.