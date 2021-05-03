Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın aktif büyüklüğü 58 milyar TL'yi aştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin (TSKB), konsolide olmayan finansal tablolarına göre toplam aktif büyüklüğü 58 milyar TL'yi aştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre TSKB, 2021 yılının ilk 3 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

TSKB'nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 58 milyar TL'yi geçti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın aktif büyüklüğü 2021 yılının ilk 3 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 58 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bankanın toplam kredi portföyü aynı dönemde yüzde 29 büyüme kaydederek 44 milyar TL oldu.

TSKB'nin öz kaynakları 6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, 3 aylık net dönem karı 226 milyon TL oldu.

TSKB, pozitif çevresel ve sosyal etki yaratan projelere yönelik, içinde ölçme ve geliştirme araçları da olan finansman olanaklarının yanı sıra yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri ile müşterilerinin daha sürdürülebilir iş modellerine geçmelerine aktif destek veriyor.

Banka ayrıca çevre, cinsiyet eşitliği, sanat ve kültür alanlarında yürüttüğü uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle etki alanını her geçen gün büyütüyor.

TSKB'nin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinin başarısı yılın başında, uluslararası bir organizasyon olan CSR Works International tarafından önemli bir ödülle tescillendi.

Organizasyonun sürdürülebilirlik liderliği alanında belirlediği Asia's Top Sustainability Superwomen 2020 onur listesinde yer alan 13 kadın liderden biri TSKB'nin genel müdürü Ece Börü oldu.

"2021 yılına kredi talebinde canlanma ile başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü, aşılanmayla ilgili umut vadeden gelişmeler ve küresel toparlanmaya bağlı olarak 2021 yılına kredi talebinde canlanma ile başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yıl sonu itibariyle BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) yönelik çevre, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, kadın istihdamı ve gelişmekte olan bölge yatırımlarıyla pozitif çevresel ve sosyal etki yaratan projeleri finanse etmeye devam ettik. 2021-2025 yılları arasında SKA bağlantılı kredilerin toplam portföy içerisindeki oranını yüzde 90 seviyesi üzerinde tutma hedefimizle ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da artıracağız.

Pandemiyle birlikte daha çok önem kazanan sürdürülebilir yatırımlara sağladıkları finansman olanakları ile 2021 yılında da yenilikçi çalışmalara imza atmayı sürdürüyoruz. 2021 yılına 350 milyon dolar büyüklüğündeki 5 yıl vadeli sürdürülebilir Eurobond ihracımızla başladık. Türk finans sektöründe yılın ilk ihracı olan bu işlemimize yatırımcılardan 6 kat talep geldi. Bu talebin üçte birinin ÇSY kriterlerini dikkate alan yatırımcılara ait olduğunun altını çizmek isterim. İhraçtan elde edilen fonlar bankamızın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi'ne uygun projelere aktarılacak. Böylelikle 2016 yılında Türkiye'nin ilk yeşil/sürdürülebilir tahviliyle adım attığımız bu yolda üçüncü ihracımızı başarıyla gerçekleştirmekten ve ülkemizin geleceğine dönük yatırımlara ilave kaynak yaratmaktan dolayı mutluyuz."

Börü, yenilikçi sürdürülebilirlik kriterlerini tüm bankacılık modeline ve hizmet yelpazesine entegre ettiklerini belirtti.

Yakın zamanda yatırım bankacılığı alanında bir ilke imza atarak sermaye piyasalarında sürdürülebilirlik açılımı yaptıklarını belirten Börü, Türkiye'de doğalgaz dağıtım ve gıda sektöründeki ilk kira sertifikası ihraçlarının ardından, bu defa enerji sektöründe, Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği'nin 4 temel standardına uygun olarak, sürdürülebilir altyapı ve temiz ulaşım gibi hedefleri de kapsayacak şekilde Türkiye'de ilk Sürdürülebilir Sukuk ihracı aracılığını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Börü, "2021 yılı başında ise yine bir ilke imza atarak Türkiye'nin sağlık sektöründeki ilk kira sertifikası ihracını başarı ile tamamladık. Banka olarak sermaye piyasalarına yeni ilkler kazandırmaya ve firmalarımıza sürdürülebilirlik temalı enstrümanlarla alternatif kaynak yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kalkınma bankacılığı misyonu çerçevesinde, paydaşlarını özellikle orta ve uzun vadede karşılaşabilecekleri yeni durumlara hazırlamak üzere sürdürülebilirlik alanındaki yerel ve global düzenlemeleri yakından takip ettiklerini belirten Börü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki dönemde iklim değişikliği adaptasyonu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gelebilecek olası vergilendirme ve kısıtlayıcı önlemler söz konusu. TSKB olarak bu süreçte müşterilerimizin yeşil dönüşüm arayışlarını ve ilave yatırımlarını desteklemenin yanı sıra danışmanlık hizmetlerimizle de gerekli aksiyonların en sağlıklı şekilde alınması yönünde rehberlik yapmaya devam edeceğiz.

Biz kalkınmada tüm sermaye öğelerinin önemine inanıyoruz ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını merkeze alıyoruz. Bankamızın kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerini de bu bakış açısıyla şekillendiriyoruz. Sürdürülebilirlik bankacılık modelimizdeki entegre yaklaşımı tüm boyutlarıyla ele aldığımız raporumuzda geleceğe dönük somut hedefler koyuyoruz. Faaliyetlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile SKA'ların neredeyse tamamına dokunuyoruz. 2020 yıl sonu sonuçlarımıza göre kredi portföyümüzde ağırlıklı olarak 7 SKA'ya katkımız öne çıkıyor. Bu kapsamda 2030 yılına kadar 8 milyar dolar tutarında SKA bağlantılı finansman hedefimize de raporumuzda yer verdik."