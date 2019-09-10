Türkiye sinemasının 'ilk klasik müzik filmi' Rom-An, festival yolunda

Bunca yıldır dizi ve filmlere komedi unsuru olarak yansıtılan Romanlar, ekranlara bu defa farklı bir açıdan geliyor. Oyuncu Oğuzhan Yıldız'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Rom-An filmi, Romanların iç dünyalarını ve yeteneklerini ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda Türkiye'de yapılan 'ilk klasik müzik filmi' olan Rom-An, festival hazırlıklarını da tamamladı. Oğuzhan Yıldız, uluslararası festivallerin ardından beyaz perdede görücüye çıkacak olan filmle ilgili soruları euronews Türkçe için cevapladı.



Yıldız, filmin isminin ilk başta Rom olduğunu söylüyor. Nitekim erkek Romanlar için Rom tabiri kullanılır, filmdeki Alican karakteri de yetimhanede büyümüş bir Rom. Aynı zamanda hipertimestik, yani unutmama sendromuna sahip ve mükemmel bir fotografik hafızası var. Bir başka açıdan ise rom, bilgisayardaki en küçük, değişmeyen, hafıza olarak silinemeyen yapı demek. An da en küçük zaman birimi. Bu anlamda da filmin adı Rom-An. Bir Roman'ın en küçük zaman biriminde neler yaşadığını görüyoruz bu filmde.