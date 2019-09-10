Son Dakika Haberleri: Türkiye sinemasının 'ilk klasik müzik filmi' Rom-An, festival yolunda
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Türkiye sinemasının 'ilk klasik müzik filmi' Rom-An, festival yolunda

1 saat önce

Bunca yıldır dizi ve filmlere komedi unsuru olarak yansıtılan Romanlar, ekranlara bu defa farklı bir açıdan yansıtılıyor.

Bunca yıldır dizi ve filmlere komedi unsuru olarak yansıtılan Romanlar, ekranlara bu defa farklı bir açıdan yansıtılıyor. Rom-An filminin senaristi ve yönetmeni Oğuzhan Yıldız, projeyi euronews Türkçe'nin RÖP programına anlatıyor.

Türkiye sinemasının 'ilk klasik müzik filmi' Rom-An, festival yolunda

Oğuzhan Yıldız, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:00 
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