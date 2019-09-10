Türkiye sinemasının 'ilk klasik müzik filmi' Rom-An, festival yolunda

Bunca yıldır dizi ve filmlere komedi unsuru olarak yansıtılan Romanlar, ekranlara bu defa farklı bir açıdan yansıtılıyor. Rom-An filminin senaristi ve yönetmeni Oğuzhan Yıldız, projeyi euronews Türkçe'nin RÖP programına anlatıyor.