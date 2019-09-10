Türkiye sinemasının 'ilk klasik müzik filmi' Rom-An, festival yolunda
1 saat önce
Bunca yıldır dizi ve filmlere komedi unsuru olarak yansıtılan Romanlar, ekranlara bu defa farklı bir açıdan yansıtılıyor.
Bunca yıldır dizi ve filmlere komedi unsuru olarak yansıtılan Romanlar, ekranlara bu defa farklı bir açıdan yansıtılıyor. Rom-An filminin senaristi ve yönetmeni Oğuzhan Yıldız, projeyi euronews Türkçe'nin RÖP programına anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:00
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