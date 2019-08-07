Son Dakika Haberleri: Türkiye, Singapur Sözleşmesi'ni imzaladı
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Türkiye, Singapur Sözleşmesi'ni imzaladı

2 saat önce

Singapur Sözleşmesi olarak da bilinen Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkındaki Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan tarafından imzalandı.

Türkiye, Singapur Sözleşmesi'ni imzaladı, System.String[]
Singapur Sözleşmesi olarak da bilinen Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkındaki Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan tarafından imzalandı.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BM Ticaret Hukuku Komisyonu'nun sınır ötesi ticari işlemlerin öngörülebilirliğinin sağlanması, ticaret hukukunun modernleşmesi amacıyla hazırladığı sözleşme, Singapur'da 46 ülkenin katılımıyla imzalandı.
Sözleşmeye, Türkiye adına Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan imza attı. İmza töreninde Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek ve Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar da hazır bulundu.
Birleşmiş Milletler, Singapur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: AA
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