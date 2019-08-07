Türkiye, Singapur Sözleşmesi'ni imzaladı
2 saat önce
Singapur Sözleşmesi olarak da bilinen Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkındaki Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan tarafından imzalandı.
Singapur Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: AA
Sözleşmesi olarak da bilinen Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkındaki Birleşmiş Milletler
(BM) Sözleşmesi, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan
tarafından imzalandı.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BM Ticaret Hukuku Komisyonu'nun sınır ötesi ticari işlemlerin öngörülebilirliğinin sağlanması, ticaret hukukunun modernleşmesi amacıyla hazırladığı sözleşme, Singapur'da 46 ülkenin katılımıyla imzalandı.
Sözleşmeye, Türkiye
adına Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan imza attı. İmza töreninde Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği
Genel Müdürü Kasım Çiçek ve Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar da hazır bulundu.
Bakanlık, İstanbul Havalimanının güvenlik zafiyeti çerçevesinde incelendiği iddialarını yalanladı İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"