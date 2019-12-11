Türkiye-Singapur STA Bilgilendirme Semineri İstanbul'da gerçekleştirildi - Son Dakika

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye- Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Semineri kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, iş birliği ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinin yanı sıra Türkiye'nin imzaladığı en kapsamlı söz konusu Serbest Ticaret Anlaşması hakkında teknik sunumlar yapıldı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Singapur arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla DEİK Türkiye-Singapur İş Konseyi tarafından, Ticaret Bakanlığı ve Enterprise Singapore iş birliğinde "Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Seminer, Singapur Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Güney Asya Ülkeleri Dairesi Başkanı Çağatay Özden, DEİK Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanı Süha Güçsav, Enterprise Singapore yöneticileri ve Türk iş dünyası temsilcilerinin katılımları ile İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, iş birliği ve yatırım fırsatları değerlendirilirken, Türkiye'nin imzaladığı en kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması hakkında teknik sunumlar gerçekleştirildi.

"STA ile birlikte karşılıklı potansiyel barındıran sektörlerin tanınması sağlanacak"

Açıklamada seminerdeki görüşlerine yer verilen Singapur Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, iki ülkenin birbirlerini bölgesel bir merkez olarak görmesi gerektiğini belirterek, "Singapurlu şirketlerin Türkiye'yi farklı pazarlara ve bölgelere açılan bir kapı olarak görmesi aynı şekilde Türkiye'den şirketlerin de Singapur'u Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ve Güney Asya coğrafyasına ulaşım noktasında önemli bir merkez ülke konumunda değerlendirmesi, bu anlaşmayla birlikte daha somut iş birliklerini ön plana çıkaracaktır. Bu anlaşma ile birlikte Türkiye ve Singapur arasında daha şeffaf ve anlaşmazlıkların çözümü noktasında daha verimli ikili bir ticari sistem kurulacaktır. STA ile birlikte karşılıklı potansiyel barındıran sektörlerin tanınması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Güney Asya Ülkeleri Dairesi Başkanı Çağatay Özden ise söz konusu STA'nın diğer ülkelerle imzalanma aşamasında olan diğer STA'lara bir model teşkil ettiğini aktararak, iki ülke arasında imzalanan bu anlaşmayla Türk mallarının gümrüksüz olarak Singapur'a girme avantajına eriştiğini, Singapur'un 5 milyona yakın nüfusu olmasına karşın ülkeyi ziyaret edenlerin sayısı dikkate alındığında 20 milyonu aşkın insanın bulunduğu bir pazara ulaşılabileceğini kaydetti.

"Türkiye, Singapur'un yatırımlarından önemli bir pay alma potansiyeline sahip"

DEİK Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanı Süha Güçsav da seminerin iki ülke arasında halihazırda yürürlükte olan STA hakkında farkındalık oluşmasını sağlayarak, yatırım ve ticaret alanlarında karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesini hedeflediğini bildirdi.

Singapur'un dış ticaret fazlası verdiği nadir Asya ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Güçsav, buna karşın 800 milyon dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacminin henüz yeterli seviyede olmadığını belirtti.

Dünyanın ikinci en yoğun limanına ev sahipliği yapması sayesinde, başta bölge ülkeleri olmak üzere Çin ve Hindistan gibi pazarlara ulaşmak açısından önemli bir merkez görevi gören Singapur'un büyük fırsatlar taşıdığını anlatan Güçsav, "Singapur, TEMASEK ve GIC gibi varlık fonları aracılığıyla dış ülkelere yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Türkiye de bu yatırımlardan önemli bir pay alma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Enterprise Singapore Kıdemli İş Yöneticisi Güvenç Güres ise Singapur'un stratejik konumu, anlaşılır regülasyonları, güçlü lojistik sistemi, siyasi istikrarı ve bürokrasideki şeffaflık özellikleriyle birçok firmanın bölgesel dağıtım konumunda yer aldığını belirtti.

Seminer, sunumların ardından ikili iş görüşmeleri ile sona erdi.