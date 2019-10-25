"Türkiye sınır güvenliği sorununu önümüzdeki yüzyıl için çözmüştür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları, Türkiye'nin sınır güvenliği sorununu önümüzdeki yüzyıl için çözmüştür." dedi.

Ünal, beraberinde Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 6. Kitap ve Kültür Fuarı'nı gezdi.

Fuarda gazetecilere açıklama yapan Ünal, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a, yaptığı telefon konuşmasında görüşme için 3 yer teklif ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Macron, Merkel ve Johnson, Cumhurbaşkanımızla üçlü bir görüşme istedi. Cumhurbaşkanımız da görüşme yerleriyle ilgili İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı teklif etti, bunlar da olmazsa Londra'daki NATO zirvesinde bir araya geliriz dedi. Sürece bakalım, takip edelim. Barış Pınarı Harekatı arkadaşlar bunu Kahramanmaraş'tan artık göğsümüzü gererek söyleyebiliriz. Türkiye'ye kefen biçenler en nihai şekilde bitirilmişlerdir. Türkiye'nin sınırları, üniter yapısı ve Misak-ı Millisi ile oynayanlar, Türkiye'nin haritasını tekrar tekrar çizenler, bunların hepsi tarihin çöp sepetine atılmıştır. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin bir sınır güvenliği sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin toprak bütünlüğü sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin bölünmesiyle ilgili bir meselesi de kalmamıştır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları Türkiye'nin sınır güvenliği sorununu önümüzdeki yüzyıl için çözmüştür. Türkiye'den toprak talep eden bir takım çapulcu, bölücü, paçavra terörist bozuntuları da tarihin çöplüğünde yerlerini almışlardır. Bu meseleye böyle bakmak gerek."

Ünal, bundan sonrası için Türkiye'nin barışın güvencesi olarak yoluna devam edeceğine ve terör unsurlarını da kaynağında kurutmayı sürdüreceğine dikkati çekti.

PYD'ye terör örgütü diyemeyenlerin, Suriye'de Kahraman Türk Ordusu ile beraber terörle mücadele eden Suriye Milli Ordusundan rahatsız olduklarını belirten Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"Oradaki terör unsurlarına YPG/PYD'ye karşı en ufak bir rahatsızlıkları yok. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yuvalanmış, bir takım kişiler, buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahildir, milli mesele ile siyasi mesele arasındaki ayrımın henüz farkında değiller. Bu, bir milli meseledir, bizim sınır güvenliğini konuşurken burada siyaset konuşulmaz. Bu, Türkiye'nin milli meselesidir. Türkiye'nin devlet başkanı konuşulurken, siyaset konuşulmaz. Türkiye'nin devlet başkanı Rusya'da, Türkiye'nin sınır güvenliğini müzakere ederken bu ülkenin muhalefet partisi lideri, Meclis kürsüsünde bu ülkenin devlet başkanına hakaret, iftira, yalan dolu ifadeler kullanıyorsa bunun adı siyaset falan değildir."