Son Dakika Haberleri: Türkiye sınırı ile Afrin arasına yapılan yol açıldı
Son Dakika 3. Sayfa Türkiye sınırı ile Afrin arasına yapılan yol açıldı - Son Dakika

Türkiye sınırı ile Afrin arasına yapılan yol açıldı

6 saat önce

Türkiye sınırı ile Suriye'nin Afrin ilçesi arasında, bölgeye yardımların gönderilmesi ve ticaretin güçlendirilmesi amacıyla yapılan yolun asfalt çalışmaları tamamlandı.

Türkiye sınırı ile Afrin arasına yapılan yol açıldı, System.String[]

Türkiye sınırı ile Suriye'nin Afrin ilçesi arasında, bölgeye yardımların gönderilmesi ve ticaretin güçlendirilmesi amacıyla yapılan yolun asfalt çalışmaları tamamlandı.


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin Afrin ilçesi ile Türkiye sınırı arasında yol yapıldı. Asfalt çalışmaları tamamlanan yol, araç geçişine açıldı. Türkiye 8 Kasım'da yapımına başlanan yol kenarına güvenlik bariyerleri de yerleştirildi.


Yol, Türkiye'den yapılan insani yardımın bölgeye dağıtımını kolaylaştırmak ve ticaretin arttırılması amacıyla yapıldı. - HALEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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