Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! - Son Dakika

Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar!

06.05.2021 09:52

Van'ın sınır köylerine yürüyerek Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştığı iddia edilen mültecilerin görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı. Gazeteci Ruşen Takva'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yüzden fazla mültecinin sınıra doğru yürüdüğü ancak askerleri görünce koşarak geri gittikleri ileri sürüldü.

Sosyal medyada yayılan bir video ülke gündemine oturdu. Gazeteci Ruşen Takva, sosyal medya üzerinden yüzlerce mültecinin koşarak Türkiye sınırına doğru geldiğini iddia etti. İddiaya göre, yüzden fazla mülteci, Van'ın sınır köylerinden yürüyerek Türkiye'ye giriş yapıyor. Ancak askerleri gören mülteciler koşarak geri dönüyor.

"YAKALANMAMAK İÇİN SINIRA DOĞRU KAÇIYORLAR"

Ruşen Takva, Twitter üzerinden paylaştığı görüntülerde, "Yüzden fazla mülteci, Van'ın sınır köylerinden yürüyerek Türkiye'ye giriş yapmak istedi. Türk askerleri bu kez geri gönderdi, ancak her gün binden fazla mülteci, Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yapıyor ve saatlerce yürüyerek kent merkezlerine ulaşıyor. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu yüzlerce mülteci, askerlere yakalanmamak için sınıra doğru kaçıyorlar." ifadelerine yer verdi.

Türkiye sınırında kavimler göçü! Onlarca mültecinin yurda böyle giriş yaptığı iddia edildi
Türkiye sınırında kavimler göçü! Onlarca mültecinin yurda böyle giriş yaptığı iddia edildi
Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar!

Mülteci, Türkiye, Takva, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! - Son Dakika


YORUMLAR (9)
  • securty: Allah kimseyi vatansız bırakmasın fakat bu mültecilerin bu ülkede olmaması gerek artık bıkkınlık veriyor yeter almayın olanalarıda gönderin şart koyun hiç bir faydaları olmayacak bu ülkeye kadın çocuk yaşlı anlarımda gençler özellikle gitsin vatanları için savaşsın nargile keyfi yapıp sahillerde orda burda boş boş gezmesinler özellikle istanbul için söylüyorum nüfüs zaten kalabalık birde bunlar olunca sıkıntı çoğalıyor kendi vatanını terkedenin sana ne faydası olabilir ki... Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Vatandas: Yol geçen hanına döndü ülke . E bunların içinde hasta olanlarda vardır. Eee biz eve kapanıyoruz ne işe yarayacak. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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