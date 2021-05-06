Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! - Son Dakika

Sosyal medyada yayılan bir video ülke gündemine oturdu. Gazeteci Ruşen Takva, sosyal medya üzerinden yüzlerce mültecinin koşarak Türkiye sınırına doğru geldiğini iddia etti. İddiaya göre, yüzden fazla mülteci, Van'ın sınır köylerinden yürüyerek Türkiye'ye giriş yapıyor. Ancak askerleri gören mülteciler koşarak geri dönüyor.

"YAKALANMAMAK İÇİN SINIRA DOĞRU KAÇIYORLAR"

Ruşen Takva, Twitter üzerinden paylaştığı görüntülerde, "Yüzden fazla mülteci, Van'ın sınır köylerinden yürüyerek Türkiye'ye giriş yapmak istedi. Türk askerleri bu kez geri gönderdi, ancak her gün binden fazla mülteci, Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yapıyor ve saatlerce yürüyerek kent merkezlerine ulaşıyor. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu yüzlerce mülteci, askerlere yakalanmamak için sınıra doğru kaçıyorlar." ifadelerine yer verdi.