Son Dakika Haberleri: Türkiye Sınırındaki Çobanbey'deki Bomba Yüklü Araç Saldırısı

Türkiye Sınırındaki Çobanbey'deki Bomba Yüklü Araç Saldırısı

1 saat önce

Kilis Valiliğinden, Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan ve sınıra 5 kilometre uzaklıktaki Çobanbey beldesi girişindeki bomba yüklü araçla saldırının Suriyeli yerel polislerin kontrol noktasında gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye Sınırındaki Çobanbey'deki Bomba Yüklü Araç Saldırısı, System.String[]
Kilis Valiliğinden, Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan ve sınıra 5 kilometre uzaklıktaki Çobanbey beldesi girişindeki bomba yüklü araçla saldırının Suriyeli yerel polislerin kontrol noktasında gerçekleştirildiği bildirildi.

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yerel polis kontrol noktasını hedef alan saldırıyla ilgili yayınlanan haberlerin bazılarının hatalı olduğu belirtildi.

Saldırının Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgede gerçekleştirildiğinin anımsatıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"12 Şubat 2019 tarihinde Suriye'de Çobanbey-Bab yolu üzerinde meydana gelen patlama sonucunda olayın sıcaklığıyla resmi kurumlarca teyit edilmeden yayınlanan hatalı bilgiler bazı basın yayın organlarınca kamuoyuyla paylaşılmış olup, bu hatalı bilgilerin düzeltilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Patlama Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bulunduğu kontrol noktasında olmayıp, Suriyeli yerel polislerin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşmiştir."

Açıklamada, patlamada 2 Suriyeli yerel polis ile bir Suriyelinin yaralandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
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