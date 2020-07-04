Türkiye, Sırbistan'a ikinci kez tıbbi yardım gönderdi - Son Dakika

Türkiye, Sırbistan'a ikinci kez tıbbi yardım gönderdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Sırbistan'a Türkiye'nin tıbbi yardımını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Sırbistan'a Türkiye'nin tıbbi yardımını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.?

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar
Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Sırbistan'a ikinci kez maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.?

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı.

Sancak bölgesine yardım eli uzatılacak

Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep etmişti.

Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni Kovid-19 vakalarının her geçen gün arttığı bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, bu kapsamda özellikle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım elini uzattı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, arasında Sırbistan'ın da bulunduğu 5 Balkan ülkesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 Nisan 2020'de tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Sırbistan'a ikinci kez tıbbi yardım gönderdi - Son Dakika

Son Dakika

14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 13:41 "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 13:11 Cani baba, eski eşini kızının gözünün önünde 12 bıçak darbesiyle öldürdü 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak 18:58 Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
17:01
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
17:01
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar
16:46
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor
16:04
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
15:45
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
15:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 17:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, Sırbistan'a ikinci kez tıbbi yardım gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]