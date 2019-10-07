Türkiye-Sırbistan arasında iş birliği anlaşmaları
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le birlikte, iki ülke arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşmalarının imza törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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