Son Dakika Haberleri: Türkiye-Sırbistan arasında iş birliği anlaşmaları
Son Dakika Güncel Türkiye-Sırbistan arasında iş birliği anlaşmaları

Türkiye-Sırbistan arasında iş birliği anlaşmaları

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le birlikte, iki ülke arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşmalarının imza törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le birlikte, iki ülke arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşmalarının imza törenine katıldı.

Türkiye-Sırbistan arasında iş birliği anlaşmaları

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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