TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM Genel Kurulunda 20 Ocak'ta kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkiye-Sırbistan arasındaki iş birliğine ilişkin kanun Resmi Gazete'de - Son Dakika