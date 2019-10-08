Son Dakika Haberleri: Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi - Milorad Dodik
Son Dakika Güncel Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi - Milorad Dodik

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi - Milorad Dodik

24 dakika önce

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi - Milorad Dodik

Bosna - Hersek, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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