Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi - Milorad Dodik
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:40 Kaynak: AA
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
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