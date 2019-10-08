Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi - Zeljko Komsic
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:03 Kaynak: AA
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
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