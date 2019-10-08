Son Dakika Haberleri: Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi - Zeljko Komsic
Son Dakika Güncel Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi - Zeljko Komsic

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi - Zeljko Komsic

1 saat önce

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi - Zeljko Komsic

Bosna - Hersek, Zeljko Komsic, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:03 Kaynak: AA
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