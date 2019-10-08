Son Dakika Haberleri: Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi
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Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi

52 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi'ne ilişkin, "Kararlı bir şekilde devam edecek olması üçlü mekanizmanın güçlü bir şekilde gerek Türkiye gerek Sırbistan gerekse Bosna Hersek noktasında, halklarımızın kaynaşması noktasında da çok...

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi'ne ilişkin, "Kararlı bir şekilde devam edecek olması üçlü mekanizmanın güçlü bir şekilde gerek Türkiye gerek Sırbistan gerekse Bosna Hersek noktasında, halklarımızın kaynaşması noktasında da çok verimli gelişmelere vesile olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Sırp üyesi Milorad Dodik Sırbistan Sarayı'nda yapılan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan-Türkiye ilişkilerine yönelik gerçekleştirdikleri verimli toplantılardan sonra Üçlü Zirve'nin de verimli bir şekilde geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini ve bir sonraki zirvenin mayıs ayında Bosna Hersek'te diğerinin de Türkiye'de yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Bunun kararlı bir şekilde devam edecek olması da üçlü mekanizmanın güçlü bir şekilde gerek Türkiye gerek Sırbistan gerekse Bosna Hersek noktasında, halklarımızın kaynaşması noktasında da çok verimli gelişmelere vesile olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirvenin en önemli yanı özellikle bölgede Bosna Hersek'in hükümet sorunun süratle artık halledilmesi... Bir yıl geçti artık, çünkü bir hükümetin olmadığı ülkede bir defa verimli bir geleceği yakalamak da mümkün değil. Bunu başarmak lazım." ifadesini kullandı.

Ulaşım ve otoyol konusunda atılacak adımların da önemine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaşım noktasında, otoyollar konusunda atılacak adımlar inanıyorum ki Sırbistan-Bosna Hersek arasında çok çok önemli gelişmelere, kalkınmaya vesile olacaktır. Zira her zaman benim bir ifadem var; yol hayattır, yol medeniyettir. Eğer bunu gerçekleştirirseniz ki Belgrad ile Sarajevo arasında bu otoyolun yapılmış olması, yapılacak olması bütün bölgedeki iskanı, yerleşimi ayrıca verimli hale getirecek, buralardan göçü de engelleyecektir. Tam aksine bunların yapılmasıyla burası birer çekim alanı haline gelecek ve çekim alanı haline gelmesi de buralarda yaşayan insanların artık kendi topraklarını terk etmesi de mümkün olmayacaktır."

Erdoğan, mevkidaşı Vucic'e ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Sırbistan Karadağ, Bosna - Hersek, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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