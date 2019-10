Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında çok güçlü bir irade olduğunu biliyorum. Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katıldı.

Buradaki konuşmasına iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 140'ıncı yıl dönümünde Sırbistan'ı tekrar ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daveti ve ev sahipliği için mevkidaşına teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin ve toplantının verimli geçmesini ve her iki ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Sırbistan'la kökleri asırlara uzanan sağlam dostluk bağlarımız bulunuyor. Türkçede ve Sırpçada çok sayıda ortak kelime, bu güzel coğrafyayı, Balkanlar'ı anlatan şiirlerimiz, türkülerimiz var. Bu ortak paydaların dünyada çok az ülkeye nasip olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Sırbistan bizim için dost, Balkanlar da barış ve istikrar için ise kilit ülkedir." ifadesini kullanan Erdoğan, bakanlar ve Türk iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle gerçekleştirdikleri ziyaretin Sırbistan ile ilişkilere atfettikleri önemin bir sembolü olduğuna işaret etti.

"Muazzam bir ivme yakaladık"

Mevkidaşı Vucic başta olmak üzere Sırbistan makamlarının da aynı hissiyatı ve aynı hassasiyeti taşıdıklarını yakinen bildiğini vurgulayan Erdoğan, "Son dönemde Türkiye-Sırbistan ikili ilişkilerinde muazzam bir ivme yakaladık. Ülkelerimiz arasında çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirdik. İlişkilerimizi Sayın Vucic'in geçen yıl ülkemizi ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin ilk toplantısını yaparak yeni bir merhaleye taşıdık." dedi.

Konsey mekanizması sayesinde belli periyotlarla gündemlerindeki konuları ele alarak karara bağladıklarına ve aldıkları kararların sonuçlarını değerlendirme fırsatı yakaladıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Bunun yanında iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon, Kara Ulaştırması Karma Komisyonu gibi ortak mekanizmalar oluşturduk." diye konuştu.

Sırbistan'da Türk-Sırp İş Derneğinin kurulmasını desteklediklerini ifade eden Erdoğan, "Burada bir noktayı altını çizerek ifade etmek istiyorum bir yerde niyet varsa, inanç varsa imkan da muhakkak bulunur. Azim ve kararlılık olduğu müddetçe hiçbir engel aşılamayacak kadar büyük değildir. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında çok güçlü bir irade olduğunu biliyorum. Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasıdır. Elbette geldiğimiz seviyeyi yeterli görmüyoruz. İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalarının meyvelerini de toplamaya başladıklarına işaret eden Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında 2010 yılında imzaladıkları Serbest Ticaret Anlaşması'nı her iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda geçen yıl revize ettiklerini hatırlattı.

Anlaşma ile mal ticaretinin yanı sıra telekomünikasyon, finans, ulaştırma ve elektronik ticaret gibi sektörler ile tarım alanında ikili ticaretin ivme kazanmasını beklediklerini aktaran Erdoğan, "Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalandığı 2010 yılından bu yana ikili ticaret hacmimiz yüzde 200 arttı. 2018 yılında ise rekor kırarak 1,2 milyar dolar seviyesini yakaladık. 2019 yılının ilk 8 ayında ise bu rakam 819 milyon dolara ulaştı. Bu sene geçen yılki rekorumuzun da üzerine çıkacağımıza inanıyorum. İnşallah bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, daha sonra da 5 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu hedefin yakalanabilmesi için özellikle iş adamlarına önemli görevler düştüğünün altını çizen Erdoğan, "Biz üzerimize düşeni her iki ülkenin cumhurbaşkanı olarak yapmaya hazırız. Siz iş adamlarımızın da gereken çabayı göstermesini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, Vucic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeleri verimli bir şekilde tamamladıklarını ve çeşitli alanlarda 9 anlaşma imzalandığını anımsattı.

"Türk firması sayısı 800'ü geçti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ın Balkanlar'ın tam merkezindeki stratejik konumuyla, iş ortamıyla, uygun ve nitelikli iş gücüyle, teşviklerle yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığına işaret ederek, "Sırbistan ile sadece ticaretimiz değil, karşılıklı yatırımlarımız da artıyor. Yatırımlarımız ile Sırbistan'da yaklaşık 8 bin kişiye şu an itibariyle istihdam sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tekstil ve hazır giyim, otomotiv yan sanayi, makina, bankacılık, turizm gibi pek çok sektörde Türk firmalarının yatırımlarının bulunduğunu belirten Erdoğan, 2015 yılı itibarıyla 130 olan Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk firması sayısının 800'ü geçtiğini söyledi.

Sırbistan'da 2011 yılında 1 milyon dolar civarında olan Türk yatırımlarının, 2018 yılında 200 milyon dolara ulaştığı bilgisini paylaşan Erdoğan, tekstil, otomotiv ve makine yan sanayinde faaliyet gösteren 6 fabrikanın toplu açılışını yapacaklarını, bir fabrikanın da temel atma törenini gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Erdoğan, Sırbistan'daki Türk yatırım zincirine böylece yeni altın halkalar eklemiş olacaklarını kaydetti.

"Bu ciddi tecrübeyi Sırbistan'a aktarmak istiyorlar"

İki ülke arasındaki iş birliğinin ilerletileceği bir diğer alanın müteahhitlik sektörü olduğuna değinen Erdoğan, Türk müteahhitlerinin dünyanın farklı bölgelerinde havalimanı, metro, otoyol, köprü, tünel, endüstriyel tesis, doğal gaz ve petrol rafinerileri, enerji santrali, toplu konut gibi büyük ölçekli projeleri başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Bu firmaların, bu ciddi tecrübeyi Sırbistan'a da aktarmak, altyapı ve üstyapı projelerinde de yer almak istediklerini dile getiren Erdoğan, müteahhitlik firmalarının Sırbistan'da halihazırda toplamda 17 projeyle yaklaşık 395 milyon dolarlık iş hacmine sahip olduğunu kaydetti.

"Her yönüyle bir barış projesidir"

Bu projelerin 15'inin 2018 ve sonrasında hayata geçirilmesinin önemli bir referans olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yarınki temel atma töreniyle Belgrad-Saray Bosna Otoyolu Projesi'nin inşasına başlıyoruz. İlk etabı 250 milyon dolar değerindeki proje, bölgedeki ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin güçlenmesini sağlayacaktır. Sevgili dostum Sayın Vucic'in de çok doğru bir şekilde inanıyorum ki tespit ettiği gibi bu yalnızca bir yol projesi değildir. Her yönüyle bir barış projesidir.

Resmi makamlarımız ve Taş Yapı firmamız muhataplarıyla beraber teknik çalışmaları devam ettiriyor. Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ndeki yolların da ıslahı için çalışmalara başladık. Şüphesiz bütün bu başarı hikayelerinin yazılmasında kıymetli dostum Vucic'in katkılarını ifade etmem gerekiyor. Firmalarımıza destek olmanın yanında, onların sorunları, sıkıntılarıyla da bizzat ilgileniyor. Samimi destekleri için ülkem ve iş adamlarımız adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu desteğin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine inanıyorum."

Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini geliştirebileceği alanlardan en önemlisinin de turizm olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 2018 yılında Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 53 artış göstererek rekor kırdığını ve 225 bin Sırp turisti ağırladıklarını bildirdi.

Türkiye'den de 97 binin üzerinde turistin Sırbistan'ı ziyaret ettiğini ifade eden Erdoğan, bu sayının bu yıl daha da artacağını anlattı.

İş adamlarına çağrı

Her iki ülkenin iş adamlarına çağrıda bulunan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği, bölge için büyük bir fırsattır. Gelin Sırbistan ile ilişkilerimizin ekonomik boyutunu hep birlikte daha da güçlendirelim. Bizler iki ülkenin cumhurbaşkanı ve hükümetleri olarak siz iş adamlarımızın, girişimcilerimizin her daim yanındayız. Sayın Vucic ile sizlere gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Kıymetli Sırp girişimcilere de ülkemizin onlarca yıllık tecrübelerinden daha fazla istifade etmeleri çağrısında bulunuyorum. Siz, her iki ülkenin iş adamlarından, iş birliği içinde iki ülkenin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılacak projeler geliştirmenizi bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıyı organize eden Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyelerine teşekkür ederek, toplantının her iki ülke için yeni iş birliklerine, yeni projelere, yeni yatırımlara kapı aralaması temennisinde bulundu.