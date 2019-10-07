Son Dakika Haberleri: Türkiye-Sırbistan İş Forumu - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic
Son Dakika Güncel Türkiye-Sırbistan İş Forumu - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic

Türkiye-Sırbistan İş Forumu - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic

52 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte, Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan İş Forumuna iştirak etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte, Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan İş Forumuna iştirak etti.

Türkiye-Sırbistan İş Forumu - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:43 Kaynak: AA
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