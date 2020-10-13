Türkiye Sırbistan karşılaşması TRT Spor'da

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında yarın Sırbistan ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Rusya karşısında galibiyeti kaçıran milliler, Sırbistan'ı yenerek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Mücadele yarın saat 21.45'te canlı yayınla TRT Spor'da ekrana gelecek.

Rusya ile berabere kalan ve galibiyeti kıl payı kaçıran A Milli Futbol Takımı, bu kez Türk Telekom Stadı'nda UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi'nde 2 puanla 3. sırada bulunan Türkiye, Sırbistan'ı yenerek gruptaki şansını devam ettirmek istiyor.

Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği Türkiye - Sırbistan karşılaşması yarın akşam saat 21.45'te canlı yayınla TRT Spor ekranında olacak. - İSTANBUL