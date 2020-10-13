Türkiye-Sırbistan maçına doğru - Son Dakika

Türkiye-Sırbistan maçına doğru

13.10.2020 19:31
Türkiye-Sırbistan maçına doğru, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın Sırbistan ile yapacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın Sırbistan ile yapacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Güneş, Sırbistan ile yarın Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşma öncesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sırbistan karşılaşmasının önemli olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Yarın elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel bir maç olur ve kazanırız." dedi.

Ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger'in "Uluslar Ligi'nden acilen kurtulmamız lazım." şeklindeki açıklamasını değerlendiren Güneş, şunları kaydetti:

"Futbol, ticari bir unsur haline dönüştüğü için tartışmak lazım. Sadece Uluslar Ligi'ni değil. Bu organizasyonun oluşumu, hazırlık maçlarının anlamsızlığını ve heyecansızlığını ortadan kaldırmak için yapıldı. Uluslar Ligi'nin iyi ve avantajlı tarafları var. Ciddiyeti açısından da önemli. Gruplarda birbirine yakın takımlar karşılaşıyor. Futbolda ticari boyutunda sık sık maç yapmak, futbolcunun kaldırabildiği bir yük değil. Rusya maçından sonra 2 gecede 4 saat uyuyabildim. Oyuncuların fiziksel yorgunluğunu, uykusuzluğunu dikkate almak lazım. Bir de sakatlıklar fazla oluyor. Antrenörler oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyor. Bu da daha fazla oyuncuyu barındırmayı gerektiyor. Artısı ve eksisi var. Bu sene pandemiden dolayı olağanüstü bir dönem yaşanıyor."

Geçmiş yıllardan farklı bir süreç yaşandığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Milli takım maçları daha erken başladı. Bu da bir sıkıntı yarattı. Seçimleri biz oyuncuların kulüplerdeki durumuna göre yapıyorduk. Bu sene tam tersine oldu. Cengiz, çok güzel bir örnek. Kendi kendine yaptığı idmanların dışında kulübüyle sadece 2 idmana katıldı. Oynayamazdı, sakatlık olabilirdi. Yeni yeni oynamaya başladı. Takımlarında oynamayan, sakatlıktan gelen, ne olduğunu bilmediğimiz oyuncular var. Riskli gitmemize rağmen, Allah korusun inşallah bir sıkıntı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarı uzun soluklu bir yarış"

Şenol Güneş, büyük turnuvaların finallerine sürekli katılım sağlayan bir takım oluşturma hayalinin olduğunu söyledi.

2022 Dünya Kupası'na kadar sıkışık bir fikstür olduğunun söylenmesi üzerine ay-yıldızlı takımın teknik direktörü, şöyle konuştu:

"Uzun ve planlanmış bir yolumuz var. Uluslar Ligi'ni oynuyoruz. Kamplarımızda sadece maçları değil, gelecekle ilgili planlarımızı oyuncularımızla paylaşıyoruz. Oyunumuzu, hedeflerimizi, hayallerimizi ve yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Kazanılması gereken veya takıma girmesi muhtemel oyuncular var. Mümkün olduğunca kadroyu zenginleştirip alternatifli bir kadro haline gelmeyi istiyoruz. Başarı uzun soluklu bir yarış. Bu maratonu iyi kaldırmamız gerekiyor. Bazen alacağınız kötü ya da çok iyi sonuçların bizi aksatmaması gerekiyor. Bazen kazandıktan sonra her şeyin çok mükemmel olduğu, kaybettiğinizde her şeyin çok kötü olduğu söyleniyor. Bundan etkilenmeden kurumsal bir kimlikle ilerlememiz gerekiyor. Almanya, zaman zaman tökezlese bile hiçbir zaman yarışın dışında kalmıyor. Her zaman turnuvalara katılıyor. Biz de onu hayal ediyoruz. Bunu oturtmak için 1-2 sene devam etmemiz gerekiyor. Bu grup genelde başarıyı gördü. Benim dönemimde sadece 2 mağlubiyet yaşadık. Mağlubiyetler sonrasında kendi durumumuzu değerlendirip olumsuzluk olmadan yarışı devam ettirmemiz gerekiyor. İyi oynadığımız maçlardaki oyunlarımızı sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Bunların hepsinin hazırlığı var."

Milli maçlardaki bazı oyuncu tercihlerinin eleştirildiğini belirtilmesi üzerine Güneş, "Yaptığımız iş, her türlü eleştiriye açık. Eleştirilere saygı duyuyoruz. Herkesi dinliyoruz, görüyoruz, kendimizi değerlendiriyoruz. Hangi oyuncu tercihlerine ne söylendiğini bilmediğim için gizemli bir durum yaratmak istemiyorum. Kim ve ne ise sorunu çözmeye çalışırız. Eleştirilerdeki doğrular varsa değerlendiririz, olmayanları çöpe atarız, dinlemeyiz. Şu anda ortaya konuşulan bir durum." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci'nin durumu

Güneş, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen ancak koronavirüslü birisiyle aynı ortamda yer aldığı için kampa katılmayan Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin durumunu değerlendirdi.

Konu hakkında fazla konuşmak istemediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güzel ve doğru konuşmak için sabrediyorum, şükrediyorum, dua ediyorum, dinliyorum, bazen de susuyorum. Yeri geldiği zaman cevap veririm diye düşünüyorum. Bu tip konularda birilerine bir şey anlatmayı zorlamaya gerek yok. Herkes işine geldiği gibi anladığı için konuşmakta şu an yarar yok. İrfan bizim için çok önemli bir futbolcu. Kadroya çağrılmıştı. Koronavirüsle ilgili açıklama yapmak istemedik. Speküle edildi. Çok da önemli bir konu değil. Buna benzer birkaç konu var. Kusur bulmak yerine çözüm aramak gerekir. Birinde kusur aramak isteseniz ben de bulurum ama o çözüme katkı sağlamaz. Kusur aramak yerine biraz daha sevgiyi paylaşmak, sevmek, sevilmek için bahaneler aramak lazım. Başakşehir, iyi bir kulübümüz. Oyuncularımız da önemli ama herkesin bilmesi gereken; milli takım her şeyin üzerinde. Hiçbir oyuncu milli takımın üstünde değil. Her oyuncuya değer veriyoruz ama milli takımı her şeyin üzerinde önem veriyoruz. Herkes de bunu biliyor. Yarına maçımız var. Bütün oyuncularımız aklı başında, huzurlu ve mutlu. Rehabilitasyonları iyi geçiyor. Buradan da mutlu bir şekilde kulüplerine gidecek. Sadece sakatlananlar için üzülüyorum. Onun dışında herhangi bir sorun yok."

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan Karadağ, Koronavirüs, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-Sırbistan maçına doğru - Son Dakika Spor

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