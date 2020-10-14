Türkiye-Sırbistan maçından notlar - Son Dakika

Türkiye-Sırbistan maçından notlar

14.10.2020 21:49
Türkiye-Sırbistan maçından notlar, System.String[]

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Rusya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ozan Kabak cezası nedeniyle bu mücadelede yer alamadı. Efecan Karaca da sakatlığı nedeniye kadrodan çıkarılmıştı. Güneş, Rusya karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Umut Meraş'ı ise bu mücadelede yedekler arasında tuttu.

Deneyimli teknik adam bu üç ismin yerine Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım ve Cengiz Ünder'i Sırbistan karşısında ilk 11'de şans verdi.

Milli takımda sakatlığı süren Çağlar Söyüncü ise maç kadrosunda yer almadı.

Türkiye, Sırbistan mücadelesinde, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Mahmut Tekdemir stoperde

A Milli Takım'da Ozan Kabak cezası, Çağlar Söyüncü de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayınca teknik direktör Şenol Güneş, gerçek mevki orta saha olan Mahmut Tekdemir'i bu mücadelede stopere çekti.

Sırbistan mücadelesinde, milli takımın stoper ikilisini Merih Demiral ve Mahmut Tekdemir oluşturdu.

Ay-yıldızlı ekibin maç kadrosunda Merih Demiral dışında esas mevki stoper olan başka oyuncu bulunmuyor.

Rusya maçının yıldızı Cengiz Ünder ilk 11'de

Teknik direktör Şenol Güneş, Rusya karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna giren ve maçın en etkili ismi olarak gösterilen Cengiz Ünder'i Sırbistan karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Cengiz, sağ kanatta mücadeleye başladı.

Bakan Kasapoğlu da maçı statta izledi

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleri ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte takip etti.

Localara yüzde 50 kapasite oranında seyirci alındı

Ay-yıldızlı ekibin, Sırbistan'ı konuk ettiği mücadelede TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alındı.

Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebildi.

Turnikelerde ateş ölçümü yapılan ve özel güvenlik yetkililerince doldurtulan "Epidemiolojik Form" ile girişler sağlandı.

217 gün sonra stada seyirci alındı

A Milli Futbol Takımının, Sırbistan ile oynadığı mücadele ile Türkiye'de 217 gün sonra bir futbol karşılaşmasına seyirci alındı.

Son olarak 12 Mart 2020'de Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında tribünde taraftarlar yer almıştı.

O karşılaşmadan sonra ise hiçbir maçta tribünlere taraftar alınmamıştı.

Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşmaya loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alındı.

Sırbistan Karadağ, Mahmut Tekdemir, Teknik Direktör, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-Sırbistan maçından notlar - Son Dakika Spor

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