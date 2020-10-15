Türkiye-Sırbistan maçının ardından - Ljubisa Tumbakovic

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile 2-2 berabere kaldıkları mücadeleye ilişkin, kazanabilecekleri maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Tumbakovic, Türk Telekom Stadı'nda oynanan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, "Bizim için çok enteresan bir maçtı. 2-0 öndeydik ve daha sonra maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladık. Samimiyetle söyleyebilirim ki oyunun ilk 60 dakikasında Sırbistan Milli Takımı gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Hatta ve hatta çok daha iyi bir sonuç elde etmemiz mümkündü. Tabii ki bu durum biraz da kadere bağlı." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir maç trafiğinden çıktıklarının altını çizen Ljubisa Tumbakovic, "6 gün içinde 3 maç yapan bir milli takımız. Norveç'e gittik yani kuzeyden güneye geldik. Bu 6 gün içinde dinlenme şansına sahip olduğumuz sürece dinlenmeyi denedik ancak bunu başaramadık. İlk 60 dakika iyi oynadık ancak sonrasında fiziksel olarak yorgun olduğumuzu gördük. Türkiye de bunu iyi kullandı ve 2 gol attı. Ben sonuçtan memnun olmadığımı söylemek istiyorum ve eminim ki Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü de sonuçtan memnun değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu dile getiren Tumbakovic, şöyle konuştu:

"Türkiye, çok kaliteli ve değerli bir takım. Muhteşem oyunculara sahip. Biz bütün kuvvetimizle karşı çıkmaya çalıştık ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'nin gerek Fransa ile oynadığı maçlar ve diğer başarıları nedeniyle küçümsenmeyecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Türkiye Teknik Direktörü büyük bir avantaja sahip. Bu takımdaki oyuncular hem yurt dışında değerli kulüplerde hem de Türkiye'deki büyük kulüplerde oynuyor. Bu nedenle Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyuncuları değiştirme ve yerlerini ayarlama konusunda şanslı olduğunu düşünüyorum."

Deneyimli teknik adam, kendileri için asıl önemli karşılaşmanın 12 Kasım'da İskoçya ile oynayacakları 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu mücadelesi olduğunu ve bu maçı kazanarak EURO 2020'ye katılmak istediklerini sözlerine ekledi.